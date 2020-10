Mitică Dragomir spune că nu renunță la mandatul de consilier general: „Eu sunt organ ales. Pe mine m-a ales poporul”

Conducerea PSD vrea să „curețe” lista de consilieri generali din București, după ce pe listă au fost puși candidați controversați precum Petre Roman, Anghel Iordănescu sau Mitică Dragomir. Petre Roman a anunțat că renunță la mandatul de consilier general obținut la alegerile din 27 septembrie, iar același lucru îl vor face și Anghel Iordănescu, Daniel Pancu și Cornel Dinu, susțin surse din partid. Dumitru Dragomir a anunțat însă că nu va renunța la mandatul de consilier pentru că a fost „ales de popor”.

„Voi fi consilier general. Am dat cazier, am competat tot ce trebuie, am făcut şedinţa... Eu nu renunţ. Eu sunt organ ales, pe mine m-a ales poporul”, a declarat, joi, pentru Mediafax, Dumitru Dragomir.

Surse din PSD susțin că la discuțiile care ar urma să aibă loc vineri între conducerea partidului și organizația PSD București va fi abordat și subiectul consilierilor generali promovați de Gabriela Firea pe lista PSD. Una dintre soluțiile luate în calcul pentru a forța îndepărtarea lui Dumitru Dragomir de pe lista de consilieri este excluderea sa din partid.

Potrivit Codului Administrativ, „pierderea calității de membru al partidului politic” duce la pierderea mandatului de consilier. Liderii partidului speră însă că discuțiile de vineri cu organizația PSD București vor clarifica situația lui Dragomir.

Petre Roman a anunțat deja că a ales să renunţe la mandat.

„M-am retras în bună înţelegere cu Gabriela Firea, fiindcă proiectele pe care urma să le realizez erau împreună cu ea, ea nemaifiind aleasă, nemaiexistând majoritatea... (...) Eu m-am retras fiindcă grupul PSD voia să intre într-o logică de campanie, pe care eu nu pot să o susţin. Eu am intrat cu calitatea principială de independent. Deci nu mai avea sens să fac treaba asta”, a declarat Petre Roman.

Fostul fotbalist Daniel Pancu și antrenorul Cornel Dinu renunță și ei la mandatul de consilier general.

Potrivit datelor oficiale BEM, PSD va avea 21 dintre cele 55 de mandate de consilieri, urmat de USR-PLUS cu 17 mandate, PNL cu 12 mandate şi PMP cu 5 mandate. Partidele de dreapta vor avea majoritate în Consiliu, iar PSD va fi în opoziție.