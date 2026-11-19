Președintele Nicușor Dan a explicat joi, la Berlin, ce vrea să obțină România prin participarea la Coaliția de Voință. El a subliniat că relația transatlantică nu trebuie să fie afectată de eventuale poziții divergente între SUA și Europa față de războiul din Ucraina.

„Miza pentru România la această reuniune - și întreaga noastră participare la Coaliția de Voință - este să ne asigurăm că există o solidaritate pentru Ucraina, să ne asigurăm că Europa și Statele Unite oferă o perspectivă Ucrainei, stabilă, pe mulți ani imediat după, după terminarea războiului și să ne asigurăm că relația transatlantică care oferă securitate României și Europei nu este afectată de eventuale poziții divergente față de războiul din Ucraina”, a spus Dan într-o conferință de presă.

„Astea sunt obiectivele României și e important ca, pentru ca poziția noastră să fie ascultată, trebuie de asemenea ca noi să fim contributori la tot acest proces”, a adăugat el.

Preşedintele a participat joi, la Berlin, la summitul Coaliţiei de Voinţă pentru Ucraina, desfăşurat sub mottoul „Uniţi pentru pace în Ucraina şi securitate europeană".

La Coaliţia de Voinţă de la Berlin au participat peste 20 de şefi de stat şi guvern, între aceştia fiind preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, iar din partea organizaţiilor internaţionale, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, preşedintele Consiliului European, António Costa, şi secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Din partea Statelor Unite ale Americii sunt prezenţi la reuniune emisarii preşedintelui american Donald Trump pentru soluţionarea negociată a războiului din Ucraina, Steve Witkoff şi Jared Kushner.

Dan a spus că a avut o discuție scurtă cu Kushner despre „subiectul zilei”.

„N-a fost timp să negociem. A fost o discuție despre ce se întâmplă”, a adăugat el.

Iniţiativa Coaliţiei de Voinţă (Coalition of the Willing) este un format al statelor care s-au angajat să ofere un sprijin consolidat Ucrainei şi să contribuie la negocierile de pace. Acest sprijin se referă inclusiv la oferirea unor garanţii de securitate suficient de solide pentru Ucraina, astfel încât să se asigure caracterul durabil al unui acord de pace şi să se împiedice o nouă agresiune.

Editor : M.B.