Modificările aduse Pilonului II de pensii, adoptate de Senat. Cine își poate retrage toți banii într-o singură tranșă

Data actualizării: Data publicării:
Cbani, pensie
Proiectul care schimbă regulile de retragere a banilor din fondurile de pensii private a fost adoptat de Senat. Dacă Guvernul a propus ca, la momentul pensionării, participanții să poată retrage cel mult 30% din suma acumulată — față de retragerea integrală permisă în prezent — senatorii au introdus o excepție importantă: pacienții oncologici vor avea dreptul să își retragă integral banii, la cerere, dintr-o singură tranșă.

Proiectul privind modificarea regulilor de retragere a banilor din Pilonul II și III de pensii a fost adoptat de Senat cu 82 de voturi „pentru” și 34 „împotrivă” și aduce o schimbare importantă față de forma inițială propusă de Guvern.

Dacă varianta Guvernului prevedea ca, la momentul pensionării, participanții să poată retrage cel mult 30% din economiile acumulate, urmând ca restul banilor să fie plătiți eșalonat pe o perioadă de opt ani, senatorii au introdus următoarea excepție: bolnavii de cancer vor putea retrage întreaga sumă într-o singură tranșă, la cerere.

„În felul acesta, pentru a le crește calitatea vieții, își pot asigura cele mai bune tratamente și pot avea o șansă în plus să câștige lupta cu boala”, a transmis din plenul Senatului Nicoleta Pauliuc, una dintre inițiatoarele amendamentului.

Propunerea a fost adoptată luni dimineață, în cadrul Comisiei pentru Buget care a dat un raport favorabil. Cu această ocazie, unii senatori au propus extinderea facilității și pentru pacienții cu afecțiuni cronice, însă amendamentul a provocat un scandal în comisie și a fost în final respins. Reprezentantul Ministerului Sănătății a explicat că nu există criterii clare pentru definirea bolilor cronice, iar adoptarea unei asemenea măsuri ar fi dus la un număr prea mare de excepții.

În plen, senatoarea USR Violeta Alexandru a atras atenția că sistemul de pensii nu trebuie confundat cu cel de sănătate.

„Înțeleg dorința colegilor care au considerat că persoanele care suferă de anumite boli trebuie să aibă acces la acești bani. Nu spun asta pentru că nu aș avea sensibilitate, dar nu trebuie să confundăm un sistem de pensii cu unul de asigurări de sănătate. Tema legată de accesul la fonduri pentru a-ți trata o boală ține de asigurările de sănătate, nu de pensii”, a transmis aceasta.

De cealaltă parte, senatorul AUR Petrișor Peiu, care a susținut în comisia de Buget amendamentul privind extinderea excepțiilor, a subliniat că cetățenii ar trebui să fie liberi să decidă ce fac cu propriii bani:

„Suntem puși să alegem, prin această lege, între două filosofii politice foarte clare: una care spune că cetățeanul nu are dreptul să decidă ce face cu banii lui și alta care spune că statul nu are dreptul să se amestece în deciziile contribuabilului. Când au fost create aceste fonduri, Pilonul II și Pilonul III, ele au reprezentat o formă de contract social prin care oamenii aveau dreptul să își retragă banii așa cum doreau. (…) Românii au dreptul să își gestioneze banii așa cum consideră”.

Senatul este prima cameră sesizată în acest caz, astfel că proiectul urmează să ajungă la dezbatere în Camera Deputaților, care are rol decizional.

