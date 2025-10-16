Modificările la Ordonanţa 52 au fost amânate pentru săptămâna viitoare. Dogioiu: „Nu a fost absolut niciun scandal”

Modificările la OUG 52/2025 au fost amânate pentru săptămâna viitoare, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a Executivului, Ioana Dogioiu. Ea a spus că la guvern au venit propuneri de modificare de la primari până miercuri seară, târziu, și că la începutul săptămânii viitoare va fi stabilită o formă finală. Ioana Dogioiu a mai precizat că „nu a fost absolut niciun scandal în şedinţa de guvern” pe această temă.

„Modificările la Ordonanţa 52 au fost amânate pe săptămâna viitoare. Urmează să fie definitivată până luni, cel mai târziu, o formă finală care să intre în circuitul de avizare şi care să fie pusă în transparenţă. Nu se pune problema de ceea ce am văzut pe diferite ecrane: «scandal». Nu a fost absolut niciun scandal în şedinţa de guvern (...), au fost discuţii. Propunerile de la Asociaţia Municipiilor au venit aseară, destul de târziu. Într-adevăr, s-a lucrat alert şi pentru a avea o formă foarte bine consolidată, şi bine elaborată şi bine gândită, a fost decisă această amânare. Deci, infirm categoric orice informaţie despre scandal, prostii, ţipete, nu ştiu, ce vedeam pe diferite ecrane ale mai multor televiziuni de ştiri”, a afirmat Ioana Dogioiu într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

Pe 9 octombrie, premierul Ilie Bolojan a anunţat că Guvernul urmează să adopte modificarea unor prevederi din OUG 52/2025, prin care să fie eliminate „micile constrângeri” legate de reparaţii sau de funcţionarea autorităţilor locale.

Anterior, primarul municipiului Craiova, Lia-Olguţa Vasilescu, a declarat că în şedinţa Biroului Permanent Naţional al PSD s-a cerut revizuirea OUG 52/2025 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru stabilirea unor măsuri privind implementarea programelor naţionale din domeniul lucrărilor publice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare, susţinând că aplicarea anumitor prevederi ar conduce la „blocarea” primăriilor.

Editor : B.P.