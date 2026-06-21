Modificările Statutului PNL au fost aprobate: numărul de prim-vicepreşedinţi, redus de la patru la unu. Cum arată noua structură

Congresul Extraordinar al PNL a aprobat, duminică, modificările la Statutul partidului, fiind decise reducerea numărului de prim-vicepreşedinţi de la patru la unu şi înfiinţarea Biroului Permanent Naţional, ca structură centrală de conducere.



Modificările au fost aprobate cu o abţinere. Astfel, PNL va avea în structura de conducere preşedintele, un prim-vicepreşedinte şi opt vicepreşedinţi naţionali.

Biroul Permanent Naţional (denumit în prezent Biroul Politic Naţional) va fi structura centrală de conducere, Biroul Executiv fiind desfiinţat, pentru că s-a constatat că este o structură ineficientă.

Biroul Permanent Naţional va fi format din preşedinte, un prim-vicepreşedinte, opt vicepreşedinţi naţionali, la care se adaugă opt preşedinţi de organizaţii judeţene, care devin vicepreşedinţi regionali şi trezorierul. Cei opt vicepreşedinţi regionali vor fi aleşi de către Biroul Permanent Naţional la propunerea preşedintelui PNL.

Alte modificări vizează revenirea la formula de alegere a conducerii PNL pe bază de moţiuni, candidaţii la funcţia de preşedinte al partidului urmând să candideze cu o moţiune şi o echipă propusă pentru funcţiile de secretar general, prim-vicepreşedinte, opt vicepreşedinţi.

Modificările mai prevăd crearea Comisiei Naţionale pentru Litigii, care va avea ca atribuţii respectarea de către membrii partidului a statutului şi a codului etic şi judecarea litigiilor ce rezultă din sancţiunile aplicate membrilor de partid.

„Procedura de modificare a statutului a fost declanşată de Comisia Naţională pentru statut şi regulamente în baza dispoziţiilor articolului 88 alineatul 2 din statut, care dispune că atunci când Comisia constată că există elemente care trebuie modificate sesizează Consiliul Naţional. Comisia s-a întrunit şi a procedat la analiza şi adoptarea acestor modificări în cadrul plenului comisiei şi a sesizat Consiliul Naţional. Consiliul Naţional zilele trecute a discutat asupra acestor modificări”, a precizat Gabriel Andronache, preşedinte al Comisiei naţionale pentru statut şi regulamente.

Editor : Ș.R.