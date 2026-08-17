Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că este deschis propunerii deputatului AUR Mohammad Murad de constituire a unei „Celule de Criză” pentru economie și capitalul românesc. Murad a invitat toate partidele parlamentare la discuții și propune ca, în maximum 15 zile, să fie elaborat un pachet de măsuri pentru sprijinirea companiilor românești și protejarea locurilor de muncă.

Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă PSD va da curs invitației lansate de deputatul AUR Mohammad Murad pentru constituirea unei „Celule de Criză” dedicate economiei și capitalului românesc. „Da, sunt pozitiv la această propunere”, a declarat președintele PSD.

Grindeanu a precizat că PSD este dispus să participe la inițiative pe care le consideră utile pentru economie.

„PSD e tot timpul un partener atunci când vin propuneri bune pentru țară”, a afirmat liderul social-democrat.

Murad propune o „Celulă de Criză” pentru economia românească

Deputatul AUR Mohammad Murad, președintele Comisiei pentru antreprenoriat și turism din Camera Deputaților, a anunțat luni că invită toate partidele parlamentare să participe, marți, la constituirea unei „Celule de Criză” pentru economie și capitalul românesc.

Murad propune ca această structură să primească un mandat clar: în maximum 15 zile să elaboreze un pachet de măsuri concrete, care să poată fi aplicate imediat pentru protejarea companiilor românești, a locurilor de muncă, a investițiilor și a capitalului autohton.

„Nu peste șase luni. Nu după alte conferințe. Nu după alte sute de falimente. În 15 zile”, a transmis Mohammad Murad.

Deputatul AUR susține că România nu mai are nevoie doar de analize privind situația economică, ci de măsuri concrete.

Murad a făcut referire și la declarațiile recente ale lui Sorin Grindeanu privind situația mediului de afaceri, valul de falimente și pierderea locurilor de muncă.

„Când România este lovită de inundații, epidemii, pandemii sau alte situații excepționale, statul constituie celule de criză. Instituțiile sunt chemate la aceeași masă, se stabilesc responsabilități și se intervine pentru limitarea dezastrului. Este firesc. Este obligația statului”, a afirmat deputatul AUR.

Mohammad Murad a precizat că invitația adresată partidelor parlamentare nu reprezintă o propunere de alianță politică.

„Nu declarăm război niciunui partid. Nu chemăm pe nimeni la o alianță politică. Declarăm lupta împotriva falimentului României. Iar în această luptă trebuie să existe un singur partid: România”, a mai transmis Murad.

Prima întâlnire pentru constituirea „Celulei de Criză” este programată marți, 18 august, la ora 13:00, la Comisia pentru antreprenoriat și turism din Camera Deputaților.

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Editor : C.A.