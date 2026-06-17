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Mohammad Murad insistă că parlamentarii AUR vor vota Guvernul Veştea: „Simt că se întâmplă ceva pozitiv”

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - CONFERINTA AUR - ROMANIA, TARA ESUATA - 6 SEPT 2022
Mohammad Murad. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Deputatul AUR Mohammad Murad a declarat, miercuri, la Antena 3 CNN, întrebat ce şanse sunt ca parlamentarii AUR să voteze guvernul Veştea că acestea sunt 53%. El a arătat că „simte că ceva se întâmplă pozitiv şi se bucură foarte mult, pentru că România are nevoie de guvernare”.

Întrebat dacă ar putea AUR să voteze guvernul Veştea, Murad a răspuns:

„Din informaţiile pe care le am, şi sunt o persoană care comunică foarte bine cu toată lumea şi cu toate partidele, simt că ceva se întâmplă pozitiv. Şi mă bucur foarte mult. Nu am detalii. Domnul Simion, de ultimele aproape 12 ore n-a mai vorbit, de azi noapte. Dar simt că ceva pozitiv se întâmplă, pentru că chiar e o problemă.”

El a precizat că „e momentul în care să scăpăm de acel mod de a face politică stil Bolojan”.

„Nu e corect, nu e normal. Numai taxe, numai gândire. (..) Asta nu e politică”, a subliniat el.

Întrebat ce şanse are guvernul Veştea să fie votat de AUR, Mohammad Murad a răspuns: 53%”.

„Eu simt că ceva se întâmplă şi sper ca să ajungă la o înţelegere, pentru că România are nevoie de o guvernare”, a mai afirmat deputatul AUR.

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Editor : C.L.B.

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