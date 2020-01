Moise Guran a explicat de ce se înscrie în USR și nu în PLUS

Jurnalistul Moise Guran a explicat miercuri seară, la Digi24, de ce urmează să se înscrie în USR, deși în alianță se află și PLUS. El a adăugat că alegerea a fost una dificilă, oferind detalii și despre cum s-a făcut apropierea dintre el și cele două partide aflate în alianță.

Moise Guran a spus că momentul care l-a determinat să intre în politică a fost 10 august, în urma violențelor de la protestul diasporei, iar obiectivul cu USR-PLUS este să intre la guvernare.

„Ei trebuie să acționeze încă de pe acum ca un partid și așa le-am spus în ședința de astăzi. I-am întrebat dacă sunt pregătiți și dacă vor să facă acest lucru, ei mi-au răspuns toți că da. Zilele următoare o să mă întâlnesc și cu cei de la PLUS. Am avut discuții și cu ei”, a spus Moise Guran, precizând că a cerut asigurări că USR și PLUS vor ajunge să fie un singur partid.

Întrebat despre înscrierea într-unul dintre cele două partide, el a spus că „asta este decizia cu adevărat dificilă”, dar că urmează să se înscrie în USR.

„Ceea ce am anunțat este că intenția mea este să mă înscriu în USR, tocmai pentru că am o compatibilitate evidentă și cu cei de la PLUS, care sunt mai degrabă de vârsta mea și pe profilul meu, decât cei de la USR, care sunt mai tineri și care au o forță evidentă ce trebui pusă pe o direcție care să le folosească și lor, și țării noastre. De aceea cred că dialogul cu cei de la USR se poate face mult mai bine din interiorul USR. Am convingerea că cei de la PLUS vor înțelege acest lucru, mai ales că și unii și alții vor să facă un singur partid. Înscrierea mea în USR este o chestiune oarecum formală, pentru că eu vreau să lucrez și cu unii, și cu ceilalți și toți să lucreze împreună, pentru ca în final să putem lucra și cu PNL”, a explicat Moise Guran.

„Pe 10 august noi toți ne-am speriat, pentru că acela a fost momentul în care Liviu Dragnea a recurs la violență pentru a-și duce puterea în altă zonă. Democrația din România n-a fost niciodată mai amenințată după 1989, cu excepția mineriadelor, cum a fost la 10 august 2018. Atunci am avut acel impuls, am vorbit și cu familia și cu colegii și le-am spus: eu mă duc în politică, ca jurnalist nu mai am ce să mai fac. După care mi-am dat seama că exista în continuare acel pericol și că eu, ca voce a societății, eram mult mai credibil ca jurnalist. Am zis că nu mă mai duc în politică, rămân jurnalist, poate sunt mai util ca jurnalist”, a mai povestit el.

Întrebat cum s-a produs apropierea de USR, Moise Guran a răspuns că USR și PLUS i-au făcut, în 2018, o ofertă de a coordona campania: „Ofertă pe care am refuzat-o, n-am considerat că este un conflict de interese dacă lucrez cu ei și din toamna lui 2018 am lucrat cu ei la programe, separat, și cu USR și cu PLUS. Programele lor sunt compatibile, precum roțile dințate. M-am gândit că cele două partide ar trebui să aibă programe compatibile tocmai în vederea fuziunii lor”.

El a dezvăluit și că jurnalistul Cătălin Tolontan a fost una dintre variantele de a-l înlocui la Europa FM și de aceea știa de decizia a a intra în politică, deoarece a fost ofertat de trustul de presă.

„Atunci a preluat Libertatea și a refuzat această ofertă, pentru că era prea ocupat în zona respectivă. Acesta este motivul pentru care Cătălin Tolontan știa toate detaliile și a dat știrea”, a subliniat el.

În continuare, întrebat ce va face ca să nu dezamăgească în calitate de politician, Moise Guran a spus: „Încrederea pe care o primește un politician nu este la începutul drumului, ci o acumulează pe parcursul lui. La fel ca și politicienii, jurnaliștii trebuie să-și facă meseria pentru ceilalți. Dacă și politicienii și jurnaliștii fac ceea ce fac pentru ceilalți, nu în interes propriu, atunci fac bine și nu vor dezamăgi”.

