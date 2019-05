Moise Guran despre miza referendumului: ”Rămânem în UE ca ţară sau o luăm către Exit”

Nu doar politicienii, ci şi societatea în ansamblul ei ar trebui să se implice mai mult pentru referendumul din 26 mai, e de părere jurnalistul Moise Guran. Într-un interviu pentru Digi24.ro, Moise Guran spune că miza referendumului e chiar rămânerea României în interiorul Uniunii Europene şi că politicienii care nu sesizează importanţa lui sunt „naivi”.

Digi24.ro: Cum va fi afectată prezenţa la vot la referendum de faptul că politicienii, chiar şi cei care susţin referendumul nu marşează foarte mult pe ideea asta şi fac campanie mai mult pentru alegerile europarlamentare decât pentru referendum. Cine ar trebui să-i convingă pe cetăţeni să meargă la vot dacă politicienii par că sunt reticenţi, chiar şi cei care susţin referendumul?

Moise Guran: Ar fi trebuit în primul rând ca preşedintele să se implice mai mult. Cred că societatea civilă a sesizat non-combatul politicienilor şi se va implica mai mult, de asemenea cred că fiind vorba de un referendum pe teme naţionale, deci o chestie care nu priveşte un partid sau alt partid, cred că fiecare cetăţean din societate, inclusiv noi, jurnaliştii, suntem liberi să ne implicăm. Eu, de exemplu, am ales să mă implic în chestiunea asta cu referendumul pentru că ţine de democraţie şi de valorile fundamentale. În fond şi la urma urmelor, noi suntem întrebaţi la referendum în legătură cu nişte lucruri care ne-ar scoate sau cel puţin, în primă fază, ne-ar suspenda din UE. Acum nu mai este o întrebare „dacă”, s-au transmis nişte semnale foarte clare, cu subiect şi predicat. Sunt scrisori trimise de Uniunea Europeană autorităţilor de la Bucureşti. Noi la asta răspundem la referendum. Toată societatea ar trebui să se implice mai mult. Politicienii, cred că unii dintre ei nu au interes, pur şi simplu avantajaţi de starea actuală de lucruri, indiferent că sunt de la PSD sau de la PNL, alţii sunt imaturi, din punct de vedere politic şi nu înţeleg miza. Era o oportunitate, cel puţin pentru partidele nou apărute după 2015, referendumul ăsta era o oportunitate şi ar fi trebuit să-l folosească mai mult. Ei nu sesizează acest lucru nu neapărat din reavoinţă ci din imaturitate politică.

Digi24.ro: Spuneţi că îi interesează mai mult un scor la nişte alegeri clasice decât rezultatul referendumului.

Moise Guran: Nu ştiu ce îi interesează sau nu îi interesează, spun doar că ei nu sesizează că pot obţine un scor mai bun la europarlamentare implicându-se mai mult în referendum, asociindu-se cu referendumul respectiv. În asta constă naivitatea lor, ca să nu zic neghiobia direct.

Digi24.ro: L-aţi precizat la un moment dat pe preşedinte, credeţi că nu face sau nu a făcut suficient în campania pentru referendum?

Moise Guran: Păi a avut două intervenţii pe tema referendumului, a doua a fost ieri şi o mai avea-o şi pe a treia şi eventual a patra... mai sunt 10 zile. Nu s-a implicat aproape deloc, adică... a avut o intervenţie la Iaşi, pe scena PNL şi a mai avut o intervenţie ieri, destul de lipsită de conţinut, dacă ma întrebaţi pe mine. O intervenţie în care a demonstrat că a uitat el însuşi prima întrebare de la referendum.

Digi24.ro: Legat de asta, vi se pare că întrebările de la referendum sunt clare, că cetăţenii care vor merge la referendum înţeleg care este miza reală din aceste întrebări?

Moise Guran: Cred că cetăţenii ar trebui să înţeleagă că miza este rămânerea sau nu a noastră în Uniunea Europeană, indiferent cum le-a formulat domnul Klaus Iohannis. Sigur că puteau fi mai bune, dar atât s-a putut, ce să facem. Dar întrebarea rămâne aceeaşi, rămânem şi noi în Uniunea Europeană ca ţară sau o luăm către Exit. E foarte simplu.