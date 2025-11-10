Plenul Senatului a ţinut, luni, un moment de reculegere, la solicitarea senatoarei PSD Victoria Stoiciu, pentru Mihaela, femeia ucisă în mod barbar de către fostul ei partener, cu 15 lovituri de cuţit şi pentru toate celelalte 50 de femei care au fost ucise în acest an, în România.

„Sâmbătă seara, o femeie a fost ucisă în mod barbar de către fostul ei partener. A fost înjunghiată cu 15 lovituri de cuţit, având copilul în braţe. Este a 51-a femeie din România care este victima a femicidului şi lucrul cel mai grav este că astfel de crime puteau să fie prevenite”, a spus Victoria Stoiciu, în plenul Senatului, potrivit.

Senatoarea PSD a mai afirmat că „Poliţia şi forţele de ordine chemate să aplice lege nu au reacţionat, iar crima nu a fost prevenită”.

„Vă propun, prin urmare, un moment de reculegere pentru Mihaela, care a fost ucisă sâmbătă şi pentru toate celelalte 50 de femei care au fost ucise în acest an în România”, a mai spus senatoarea PSD.

