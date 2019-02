Momente amuzante cu miniștrii în Parlament. Reacția lui CTP și comentariul amar despre impostură

Dezbaterile legate de buget s-au transformat în film de comedie din cauza gafelor comise de mai mulţi miniştri. Celebrii cormorani au fost din nou subiectul unei dezbateri furtunoase, iar unul dintre demnitari nu ştia cine este secretarul de stat cu care se presupune că ar fi trebuit să lucreze la buget. Iată secvențele:

Protagoniști au fost:

Anton Anton, ministrul energiei: „Vrem să introducem în România o idee care n-a mai fost introdusă în lumea asta. Să acumulăm energia electrică în depozite de gaze (...) Mi-am notat aici și nu înțeleg ce-am scris” (râde).

Petre Daea, ministrul agriculturii: „Nu dăm bani pentru cormorani („Nu mai arăta, dom'le, aşa cu degetul, opriţi-vă!”). Nu dvs, cormoranilor arăt!”

Ecaterina Andronescu, ministrul educației: „Nu ne mai faceți hoți, că nu suntem hoți, să știți” (reacție extrem de nervoasă la adresa Ralucăi Turcan)

Bogdan Matei, ministrul tineretului și sportului: „Cine este doamna Pescaru?” („Doamna din stânga dvs. cu care, teoretic, ați făcut bugetul”)

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu, invitat ca în fiecare joi la Digi24, a urmărit aceste secvențe - unele deja devenite virale - cu miniștrii cabinetului Viorica Dăncilă chemați în Parlament pentru a-și susține bugetul. Iată reacția jurnalistului și apoi comentariul amar al acestuia legat de funcții și impostura la români:

CTP: „Ha, ha, ha (râde copios). Minunată! Minunată secvență! O secvență de comedie de înaltă clasă, dar uite că nu o regizează nimeni, o regizează viața. Sunt minunate momentele astea în care viața este regizorul. Pare că e un film, o secvență de film de mare comedie, care se naște, înflorește în mod natural în viață.

Da, e firesc. Nici nu știu cum îl cheamă pe domnul acesta de la..., dânsul nu știe cum o cheamă pe dna Pescaru, secretar de stat, care i-a făcut bugetul. Eu nu știu cum îl cheamă pe dânsul. Cum a ajuns acolo? A ajuns la ce minister? La Tineret și Sport. Ăsta e un fel de firfiric, așa. Când trebuie să-i dai cuiva ceva și nu e un iepure suficient de gras, ca să-i dai un minister mai acătării, unde îl dai? La Tineret și Sport, la Cultură, pe la Mediu, pe la de-astea.

Știți cum se simte ăsta de la Tineret și Sport? Aidoma lui Dragnea, frustrat. M-a dat la Tineret și Sport, domnule, păi ce treabă... eu care speram și eu să fiu la ceva mai acătării, să fiu la Interne, să fiu la Externe, să fiu la Finanțe, la toate! La oricare! E evident că acest individ venit aici, care nu știe cum se numește secretarul de stat care îi face bugetul, este interşanjabil. Dacă îi spui acum: știi că nu mai ești la Tineret și Sport, te mutăm la Economie! Da, sigur, voi servi cu credință, practic oriunde, la orice!

Se poate stoca energie în gaz?

Acel dublu Anton. Anton Anton. Interesant. A fost măcar sincer. A spus: domnule, mi-am notat pe foaie, dar nu mai înțeleg ce-am scris.



Omul ăsta nu are nicio legătură cu fizica. Nu știu ce meserie are la bază. El este ministrul Energiei? Ce are la bază? Profesor de ce? De yoga? Înmagazineaza energii? Profesor de fizică, ăsta?! Un om care spune ca stochează energie electrică în gaz e profesor de fizică?! (E profesor de mecanica fluidelor) E minunat. Deci e profesor de ape și țevi, cum ar veni. Deși la fluide intră și gazele. Gazele sunt fluide. Mecanica fluidelor...

Curentul electric nu circulă prin gaz. În mod normal, un gaz nu conduce un curent electric, pentru că nu are purtător de sarcină. Atomii sau moleculele din gaz sunt neutri și nu au cum să creeze un curent electric. Prin gaz poate să treacă un curent electric dacă îl ionizezi, adică dacă produci atomi sau molecule cu un electron în plus sau în minus, atunci ai un ion în loc de un atom. Și gazul ionizat conduce curentul. Și asta poți s-o faci prin mai multe metode, fie încălzești cu flacără, fie se poate produce cu radioactivitate, fie naturală, fie artificială, se produce ionizarea. Dar nu poți să stochezi energia electrică în gaz, nu ai cum, este un nonsens. Așa cum o stochezi într-un acumulator de mașină sau într-o baterie, care e solidă. Toate sunt solide.



Ce vrea să spună de fapt dânsul, dar habar n-are despre ce vorbește, pentru că altfel nu s-ar fi exprimat așa, că stochează energia electrică în gaz. Este vorba de preluarea energiei eoliene. Elicele eolienelor se învârtesc și transformă energia mecanică a vântului, energia cinetică a vântului, în energie electrică. Funcționează ca niște generatoare. Asta e ceea ce, de fapt, nu e în stare să explice acest domn. Când ai un surplus de energie, pentru că bate vântul tare, iei surplusul ăla de energie și îl folosești pentru a acţiona niște compresoare, cu care să bagi niște gaz din reţea, de pe conducte, într-un depozit. Gazul stă liniștit în depozit, putea să fie în conductă, acum e în depozit, și când scade vântul, deci scade energia electrică în rețea, atunci consumi gazul ca să compensezi scăderea energiei cinetice, scăderea intensității vântului. E vorba de un sistem de compensare în reţeaua eoliană. Nu se stochează nimic în gaz. E luat din conductă și transferat în depozit.

Nu știu care e randamentul unui astfel de proces, că nu ne-a spus dom' ministru. Mă întreb dacă ştie ce e ăla randament. Când consumi la compresoarele respective, de fapt consumi energia electrică, pentru că nu avem un perpetuum mobile de speţa I. Ea nu se regăsește în gaz, ci se consumă, se duce în compresoare. Vreau să văd randamentul traseului, să văd dacă rentează să fac asta. Dacă nu, să las energia electrică pe reţea și să o trimit unde o trimit și să las gazul în conductă și se duce să fie ars unde trebuie. Vreau să văd dacă această mișcare are un randament rentabil. Deja cred că dom' profesor nu mai înţelege nimic, nu numai ce a scris singur pe hârtie.

Daea, cormoranii și manipularea

Iar Daea cu cormoranii ştiţi ce face? Daea încearcă să neutralizeze acum această tâmpenie pitorească pe care a produs-o. L-a făcut celebru în Uniunea Europeană, acolo, în Parlament, unde a vorbit. L-a făcut celebru cormoranul. Și acum el ce încearcă? E o metodă de manipulare, de fapt, de diversiune. Pentru că s-a făcut de râs cu cormoranii, acum repetă cât mai des la orice întrebare: Nu, nu, nu e pentru cormorani! Îl întreabă ceva de buget, de grâu: Nu e pentru cormorani! Bine, dar cum vedeți în continuare subvențiile... Nu dăm subvenții la cormorani! Înțelegeți? Repeți chestia asta. Omul văd că are niște cunoștințe de manipulare, în speranța de a demonetiza, a diminua prostia produsă.

Portret de impostor

Despre ce este vorba în legătură cu toți acești trei indivizi?

Este vorba despre ceva esențial, fundamental negativ pentru țara asta: impostura. Impostura care leagă totul: acești indivizi, medicul ăla mascalzone italian. Vă spuneam atunci: bine, mascalzonul ca mascalzonul, dar ia să vedem medici români care se vor dovedi impostori, dacă luăm puțin la scuturat. Foarte repede s-au ivit și e prea puțin ce s-a ivit, sunt mult mai mulți. Deja noi discutăm acum despre impostura fără diplomă. Ginecoloaga amatoare de la Ilfov și italianul nu aveau actele corespunzătoare. Dar să vedem ce facem cu impostorii cu diplomă, acolo este problema cea mare, că ăștia fără diplomă îi mai dibui, la acte, dar sunt cei care au diplome de pe la tot felul de universități, de la Universitatea româno-groenlandeză, de la Universitatea Valahia Minor, de la Bioterra, de la Universitatea Creștino-Musulmană Dimitrie Cantemir și așa mai departe. Ăștia au diplome, domnule! Și au funcții cu ele. Și sunt niște impostori siniştri.

Care este caracteristica impostorului, cum îl recunoști?

Nu suportă tăcerea. Tăcerea oricui. Trebuie să se audă ceva. Impostorul intră întotdeauna în anxietate în clipa în care e tăcere. Un impostor, în orice funcție, când e întrebat ceva, nu concepe, de pildă, să se gândească la întrebarea respectivă. Să stea să se gândească 5-10-15 secunde. Domnule, lăsați-mă să mă gândesc, nu știu, stați să văd despre ce este vorba... Nu! El este atât de stresat de condiția lui de bidon gol, încă necălcat de tramvai, încât imediat îl vezi cum răspunde: să nu tac, să nu tac. Care este părerea dvs. în legătură cu reformarea limbii sanscrite? Și imediat țâșnește la interval: Eu am spus demult că și limba asta trebuie reformată, că nu se mai poate! Trebuie să vorbești, trebuie să vorbești, să dai din clanță. Și să ai tupeu, o componentă fundamentală a sentimentului românesc al ființei. Tupeul. Nu are importanță că nu știi despre ce e vorba, că poți să spui niște prostii. Important e să nu taci, important e să fii tare în clanță. Asta este o valoare națională. Oamenii nu recunosc asta. Dar așa stă ea, valoarea asta, în conștientul colectiv. Oamenii îi admiră pe cei care dau din gură, indiferent ce spun.

Funcția în România bate tot

Și mai e ceva. Funcția. Funcția în România bate tot. Se spune că funcția bate gradul în armată. În România funcția bate tot. Dacă ai funcție, deja ești... domnule, știe el ce spune. Domnule, e ministru. Dacă îi spui acum unui om de pe stradă: măi cetățene, uite ce a spus individul ăla de la Energie, uite cum e cu stocarea aia de energie în gaze. Și-i explic foarte simplu cum se arde gazul. Știți ce o să spună? E, o fi și cum zici matale, domnule Popescu, dar o ști și omul ăla, că e ministru! Nacealnic, e ministru, are funcție! E şef. Trebuie să știe el!

Vedeți? Funcția care aproape întotdeauna în România este mai mare decât omul. Omul nu umple funcția când vine pe ea. Ar trebui să fie invers. Funcția ar trebui să fie mai mică decât omul. Când vii pe o funcție, ar trebui să vii cu un surplus față de funcția respectivă. Nu! Este un soi de bilă într-o căldare acest ins de la... sau toți cei pe care i-am auzit acolo. Nu umplu funcția.



Ca să abstractiuzăm și mai mult lucrurile, încercând să le reducem la esență, impostura este o formă de boală și mai din miez, și mai generală a românilor: nerespectarea regulilor. E un caz particular impostura. Impostura ce înseamnă? Că nu respecți regulile. Sunt niște reguli pe baza cărora trebuie să ocupi o funcție și le calci. Corupția ce înseamnă? Înseamnă nerespectarea regulilor.

Ce înseamnă ce a făcut Vâlcov?

Ce înseamnă ce a făcut ăsta, Vâlcov-cavou? A mers în localitate cu cât o fi mers, că nu știu, nu spune poliția, și i-au luat carnetul pe trei luni, i-au dat și o amendă de 1.300 de lei, am înțeles. Asta înseamnă că a mers cu mult peste viteza legală. Dacă i-a luat carnetul pe trei luni înseamnă că s-a dus la 50 la sută peste viteza legală! Ce zic mulți în legătură cu asta? Vâlcov ăsta e condamnat la opt ani cu executare, cu tablouri în cavouri, cu tot felul de chestii... Dar ce a făcut acum? Ce a făcut, domnule? A mers mai tare prin localitate. Şi ce dacă a mers mai tare? Toţi mergem tare prin localitate. Mare chestie! L-au luat poliţiştii ăştia nenorociţi care umblă să taie amenzi. Ce, a omorât pe cineva?



(Cosmin Prelipceanu: 117 km pe oră avea). 117? Minunat! În localitate! Asta e o viteză la care omorul e garantat. Orice ți-ar apărea în față, o gâscă, un câine, un om, o femeie, un copil, îl omori. La 117 în localitate, șansele de a evita fatalitatea sunt aproape nule la viteza asta.

Ați auzit asta spus vreodată? Dar ce, domnule, a omorat pe cineva? Ia aplicați acum întrebarea la Vâlcov - ce, domnule, a mers și el mai tare, ce, a omorât pe cineva? - , la italianul ăla care făcea moaca și bustul cum le făcea: varză - dar, ce, domnule, a omorât pe cineva? -, la ginecoloaga asta care lucrează de 10 ani ani acolo - da, domnule, n-avea diplomă, dar ce, domnule, a omorât pe cineva?

Veți auzi asta. Pentru că la noi trebuie să moară cineva ca să conștientizăm că există niște reguli în țara asta. Altfel, nu se poate. E ca Ana lui Manole asta cu regulile în România. Trebuie să zidești o ființă omenască, cel puțin una, în reguli, pentru ca ele să reziste si să fie respectate. Și nici atunci. Pentru că se uită orice”.

