Senatoarea Monica Anisie a reacționat, miercuri, după ce a fost exclusă din grupul parlamentar al PNL de la Senat. Ea a susținut că decizia a fost luată pentru că a îndrăznit să îl contrazică pe liderul liberalilor Ilie Bolojan în privința reformei din Educație și să critice măsurile adoptate de Guvern. Acesta mai precizează că nu va pleca din partid și acuză conducerea formațiunii că nu acceptă vocile critice.

„Ilie Bolojan ne-a exclus astăzi din grupul PNL pentru un motiv simplu: NU acceptă să fie contrazis! Mai ales atunci când i se spune că a greșit”, a scris senatoarea Monica Anisie, miercuri pe Facebook.

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Aceasta susține că a criticat reforma din Educație pentru că știe care sunt problemele cu care se confruntă profesorii și elevii.

„Eu am avut curajul să spun răspicat ceea ce mulți evită să spună: A GREȘIT profund în privința reformei din EDUCAȚIE. Sunt profesoară. Cunosc școala românească nu din rapoarte și calcule făcute în birouri, ci din realitatea de zi cu zi”, a transmis Anisie.

Senatoarea a criticat creșterea normei didactice și presiunea suplimentară pusă asupra cadrelor didactice, susținând că aceste măsuri afectează calitatea educației.

„Legea Bolojan a crescut norma didactică, a pus o presiune suplimentară asupra profesorilor și a accentuat o stare de epuizare pe care o vedem astăzi în cancelarii. Iar când profesorul este obosit, când timpul pentru pregătirea lecțiilor și pentru fiecare copil se reduce, calitatea educației are de suferit. Copiii sunt cei care plătesc prețul acestor decizii”, a afirmat ea.

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Monica Anisie a amintit și de decizia Guvernului de a elimina bursele sociale pe perioada vacanței de vară, măsură pe care a criticat-o public și asupra căreia Executivul a revenit ulterior.

„Așadar, uneori, a spune că o măsură este greșită NU înseamnă opoziție politică, ci RESPONSABILITATE”, a scris senatoarea.

Anisie îl acuză pe Bolojan că a amenințat-o pentru procesele deschise în instanță

Un alt reproș adus de senatoare vizează presiunile pe care susține că le-ar fi exercitat Ilie Bolojan asupra parlamentarilor care au contestat în instanță decizii ale partidului.

Anisie afirmă că, după ce ea și alți colegi au obținut câștig de cauză în instanță, li s-ar fi cerut să renunțe la procese, sub amenințarea pierderii funcțiilor.

„Atunci când am contestat în instanță o decizie pe care am considerat-o NEDREAPTĂ, iar instanța ne-a dat dreptate, răspunsul lui Ilie Bolojan a fost o AMENINȚARE: «RETRAGEȚI PROCESELE SAU VEȚI FI ÎNDEPĂRTAȚI DIN TOATE FUNCȚIILE!»”, a susținut senatoarea.

Ea a adăugat că „într-un stat de drept, NIMENI nu poate fi sancționat pentru că își exercită DREPTUL de a se adresa JUSTIȚIEI”.

Anisie a criticat și faptul că sancțiunile îi vizează pe ea și pe senatoarea Nicoleta Pauliuc.

„Un partid nu devine mai puternic prin eliminarea celor care au opinii diferite”, a transmis aceasta.

Senatoarea a precizat că nu intenționează să părăsească PNL și a subliniat că apartenența la partid nu înseamnă supunere față de conducere.

„Eu NU plec din PNL. PNL nu este proprietatea unui lider vremelnic! Este un partid cu istorie, cu VALORI, cu membri și cu oameni care au muncit pentru el. Apartenența la un partid NU înseamnă OBEDIENȚĂ, iar solidaritatea NU înseamnă TĂCERE în fața greșelilor", a scris Monica Anisie.

„Poți exclude un om dintr-un grup parlamentar, NU poți exclude adevărul printr-o decizie politică!”, și-a încheiat senatoarea mesajul.

Grupul parlamentar PNL din Senat a decis miercuri excluderea Monicăi Anisie și a Nicoletei Pauliuc. În cazul senatorilor Mihail Veștea și Sorin Cîmpeanu, liberalii au decis retragerea funcțiilor de conducere din comisiile parlamentare. PNL a motivat sancțiunile prin faptul că cei patru s-au poziționat în mod repetat împotriva deciziilor grupului parlamentar. Conflictul a izbucnit după ce mai mulți liberali au contestat în instanță hotărâri ale conducerii partidului și au refuzat să își retragă acțiunile.

Editor : A.P.