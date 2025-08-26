Live TV

Moşteanu: Am ajuns la o variantă agreată într-un procent de 99%, aş spune, de către toate partidele din coaliţie, pentru acest pachet 2

ionut mosteanu la o sedinta
Ionuț Moșteanu. Foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
„Dacă acceptăm că nu o să ne înţelegem tot timpul pe toate detaliile de politici publice şi de măsuri, putem să mergem înainte cu această coaliţie”

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, afirmă că partidele din coaliţia de guvernare au agreat 99% din pachetul 2 de măsuri fiscal bugetare, el opinând că, vineri după-amiază, pachetul va fi adoptat de Guvern. „Corecţia acestui deficit nu se poate întâmpla peste noapte, există o inerţie a unor cheltuieli ale statului şi aici mai avem de lucrat”, afirmă el.

„Am ajuns la o variantă agreată într-un procent de 99%, aş spune, de către toate partidele din coaliţie, pentru acest pachet 2 şi aşteptăm ca la finalul săptămânii, deci mâine şi poimâine va fi consolidat, din proiectele care au fost puse în transparenţă şi care au fost discutate în coaliţie, va fi consolidat un singur proiect care apoi îşi va lua toate avizele şi vineri după amiază, seara, probabil, vom avea o şedinţă de Guvern în care vom aproba acest pachet”, a afirmat Moşteanu, marţi seară, la Euronews România, relatează News.ro.

El a subliniat că „pe fiscalitate mai sunt două-trei lucruri” care mai sunt de discutat, subliniind că, nefiind titular la ministerele care au legătură directă cu aceste măsuri, nu le va comenta. 

„E important că facem paşii aceştia, că premierul Bolojan e foarte hotărât să echilibreze fiscal-bugetar România, pentru că nu arăta prea bine şi încă nu arată prea bine, nu e rezolvată problema, am intrat în anul ăsta cu un deficit enorm şi corecţia acestui deficit nu se poate întâmpla peste noapte, există o inerţie a unor cheltuieli ale statului şi aici mai avem de lucrat”, a adăugat Ionuţ Moşteanu.

Ionuţ Moşteanu, susţine că, dacă partidele din coaliţie „acceptă” că nu vor fi totdeauna de acord cu toate detaliile, coaliţia poate merge mai departe. „E o aşteptare din partea electoratului fiecărui partid ca acel partid din coaliţie să îşi impună agenda proprie în fiecare şedinţă şi în fiecare element de politică publică pe care coaliţia îl adoptă, însă asta nu se va întâmpla”, afirmă Moşteanu.

„A fost o şedinţă de coaliţie bună, foarte multe discuţii tehnice. Dacă acceptăm că nu o să ne înţelegem tot timpul pe toate detaliile de politici publice şi de măsuri, putem să mergem înainte cu această coaliţie, şi cred că este singura cale. Sunt lucruri cu care nu suntem toţi de acord, dar pentru care considerăm că nu putem bloca bunul mers al acestei coaliţii şi al acestui Guvern”, a afirmat Ionuţ Moşteanu.

El a dat exemplul măsurilor privind consiliile de administraţie şi guvernanţa corporativă, despre care USR consideră că „nu sunt suficiente”, dar a subliniat că e important ca partidele din coaliţie să „meargă înainte”. 

„Ştiu că e o aşteptare din partea electoratului fiecărui partid ca acel partid din coaliţie să îşi impună agenda proprie în fiecare şedinţă şi în fiecare element de politică publică pe care coaliţia îl adoptă, însă asta nu se va întâmpla şi nu se poate întâmpla. Trebuie să lucrăm în continuare uitându-ne la meciul mare, ca să spun aşa, şi anume stabilizarea României”, a adăugat reprezentantul USR. 

El a reafirmat sprijinul USR faţă de premierul Ilie Bolojan, adăugând: „Chiar cu imperfecţiuni, această coaliţie este mult mai bine decât orice altă alternativă politică în momentul acesta”.

Moşteanu e de părere că în anii următori coaliţii „vor fi, şi vor fi din ce în ce mai diverse”.

