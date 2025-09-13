Moșteanu, despre ajutorul militar acordat Ucrainei: „Nu e bine să spui în gura mare cu ce ţi-ai golit tu depozitele”

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a calificat drept „o minciună şi o speculaţie” afirmaţia potrivit căreia România va trimite militari Ucraina și a acuzat opoziţia că propagă în spaţiul public neadevăruri care îl ajută pe Vladimir Putin. Totodată, el a vorbit și de ajutorul militar acordat Ucrainei, precizând că există liste clasificate, „pentru că nu e bine să spui în gura mare cu ce ţi-ai golit tu depozitele”.

Ionuţ Moşteanu a fost întrebat, sâmbătă, la Prima TV, dacă România va trimite sau nu soldaţi în Ucraina.

„Asta este o minciună şi o speculaţie. Tot opoziţia spune, care sunt inconştienţi din punctul meu de vedere, făcând aceste lucruri şi propagând minciuni în spaţiu public, minciuni care îl ajută pe Putin, până la urmă, să destabilizeze şi România şi societăţile de pe flancul de est. Şi iată îşi găseşte nişte oameni utili care îi promovează această propaganda. Au spus până de curând că ştiau ei că pe 3 septembrie intră România în război. Ei sunt absolut inconştienţi să facă astfel de lucruri. (...) Iată că şi-a găsit Putin nişte oameni în România care au reuşit cu reţelele sociale să otrăvească spaţiul public cu tot felul de minciuni”, a declarat ministrul Apărării, potrivit News.ro.

Întrebat dacă vor fi chemaţi oamenii la oaste, ministrul Apărării a răspuns: „Nu, sunt exerciţii normale de mobilizare prin care rezerva operaţională face nişte antrenamente din când în când. E absolut firesc, orice ţară face asta şi ţine în contact şi îşi ţine antrenată rezerva operaţională, dar din nou spun faptul că Rusia şi-a găsit nişte oameni politici care instrumentalizează tot acest război din Ucraina este un lucru grav. Responsabilitatea noastră, a celor care credem şi ţinem la democraţie şi credem în democraţie, este să demontăm aceste lucruri de fiecare dată când apar”.

El a mai fost întrebat dacă după încheierea războiului din Ucraina este posibil ca România să trimită trupe de menţinere a păcii.

„Aici, în momentul ăsta, nu avem această perspectivă. Există discuţii despre procesul de pace, dar ca să ajungi la pace, întâi trebuie să ai încetare a focului, apoi trebuie ajuns la procesul de pace şi din procesul de pace, o pace justă, durabilă cu garanţii de securitate solide, trebuie să se desprindă o viitoare acţiune a aliaţilor NATO şi a europenilor pentru a ne asigura că Putin nu foloseşte un proces de pace doar pentru a se reîncărca sau a-şi reface forţele pentru un nou atac”, a mai declarat Ionuţ Moşteanu.

Despre pachetele de ajutor destinat Ucrainei

Ministrul Apărării a mai arătat că România a trimis Ucrainei 23 de pachete de echipamente militare, decise împreună cu armata din ţara vecină, în funcţie de nevoile de echipare ale acesteia şi de disponibilităţile României.

„Pe partea de echipament militar, au fost 23 de pachete care au plecat către Ucraina, decise împreună cu armata ucraineană în funcţie de nevoile lor de echipare, în funcţie de disponibilităţile Armatei Române şi de stocurile Armatei Române. Există nişte liste care sunt clasificate. Aşa s-a decis în CSAT la un anumit moment. Şi toate acestea că se tot vorbeşte, se vântură sume în spaţiu public...“, a mai afirmat Moşteanu.

La remarca potrivit căreia se vorbeşte despre un ajutor de 1,5 miliarde de euro, ministrul Apărării a replicat: „E o estimare care nu are nicio bază realistă. Sunt nişte valori de inventar la nişte echipamente, unele dintre ele nu mai erau folosite. Apropo, ucrainenii aveau nevoie de echipament de producţie sovietică pe care Armata română îl avea în depozite, să spun aşa, şi au folosit unele dintre ele şi pentru piese de schimb. Este o realitate. Industria de război ucraineană se mişcă diferit faţă de o industrie pe timp de pace şi orice ajutor a fost binevenit. E foarte greu să zici că valoarea de inventar e o valoare realistă sau acele echipamente ar fi putut fi utilizate mâine în caz de război”.

„Nu e bine să spui în gura mare”

El a fost întrebat adică dacă un cetăţean are dreptul să ştie care a fost ajutorul concret oferit de România Ucrainei.

„Cel mai simplu răspuns e unul ce ţine de strategie militară, pentru că nu e bine să spui în gura mare cu ce ţi-ai golit tu depozitele. Şi ăsta este unul din argumente. Cum ajungem la a avea o sumă exactă? E o discuţie şi o să avem discuţia asta. Eu cred că putem găsi o soluţie în care să nu speculeze nimeni o astfel de cifră. Oricum, e mai bine să venim noi ca stat, ca administraţie, cu un răspuns, decât să circule tot felul de cifre în spaţiul public. O să fie o discuţie pe care o vom avea cu preşedintele, cu premierul şi vom vedea în ce măsură ce putem să spunem public. Cred că putem să spunem anumite lucruri, aşa cum am început să spun, ,iată lucruri care nu s-au spus până acum”, a subliniat ministrul Apărării.

Ionuţ Moşteanu a adăugat că ajutorul umanitar oferit Ucrainei este greu de estimat.

„Şi pe lângă ajutorul militar este şi ajutorul umanitar, care e greu de estimat. De la începutul războiului, din prima zi, am ajutat poporul ucrainean care avea nevoie de acest tip de ajutor şi o facem în continuare. Ajutorul economic pentru economia ucraineană, faptul că i-am ajutat să-şi comercializeze resursele şi am creat coridoare speciale fiind ţară vecină, nimeni nu putea face lucrul ăsta. Deci noi suntem aici într-o poziţie într-un fel privilegiată, într-o poziţie care aduce multe provocări. Suntem alături de ei, am fost din prima zi şi vom fi până în momentul în care se va ajunge la o pace şi apoi după în procesul de menţinere, apoi şi alături de aliaţii noştri”, a mai transmis Ionuţ Moşteanu.

