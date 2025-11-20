Live TV

Moșteanu, după ce Guvernul a adoptat cadrul legal pentru aplicarea SAFE: Urmează prezentarea în CSAT a listei de investiţii

Data publicării:
Ionuț Moșteanu.
Ionuț Moșteanu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat joi, că în şedinţa de Guvern s-a făcut un pas obligatoriu, necesar pentru a asigura cadrul legal punerii în aplicare al instrumentului SAFE, el arătând că urmează prezentarea în CSAT a listei de investiţii, iar până la finalul lunii mai 2026 se vor semna contractele.

„Astăzi am făcut un pas obligatoriu, un pas necesar pentru a asigura cadrul legal punerii în aplicare al instrumentului SAFE, Instrumentul de finanţare pentru întărirea Bazei Industriale de Apărare a Europei, un document în care stabilim exact paşii pe care îi facem în această procedură. Paşii care urmează în momentul acesta sunt prezentarea în CSAT a listei. (..) Pe parcursul verii şi acum în toamnă, au fost foarte multe întâlniri la nivelul Cancelariei Prezidenţiale, care este coordonatoarea acestui proiect SAFE cu producătorii şi cu beneficiarii, cu potenţialii furnizori şi cu beneficiarii din partea statului român”, a spus ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, după şedinţa din Guvern, potrivit News.ro.

El a precizat că Ministerul Apărării Naţionale este principalul beneficiar al acestui instrument de finanţare şi de asemenea, Ministerul Transporturilor, Ministerul de Interne, SRI-ul, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă. ”Ministerul Economiei va da condiţiile de cooperare industrială, de localizare a producţiei pentru principalele programe de investiţii”, a subliniat Moşteanu, precizând că această iniţiativă europeană este menită să consolideze baza europeană de producţie industrială în domeniul apărării, acesta fiind principalul obiectiv strategic.

„Legat de plan, că au fost multe întrebări (..) nu s-a semnat nimic în momentul ăsta şi putem spune că există un contract, în momentul în care semnăm contractul, după ce negociem condiţiile tehnice, condiţiile de cooperare industrială, plecând de la cerinţele operaţionale ale armatei. (..) Urmează să avem aceste discuţii până la anul, în mai, când vom închide contractele şi vom stabili achiziţiile comune şi între ţările europene.

Potrivit ministrului Apărării, „mai sunt paşi zdraveni de făcut în continuare în acest proiect”.

„Sunt două componente importante, partea de apărare şi partea de transporturi. Acolo avem două componente importante, două loturi majore de autostradă, ambele în Moldova. Urmează să mergem la CSAT cu lista, o trimitem către Comisie la finalul săptămânii viitoare, Comisia ne răspunde, sper eu, până în ianuarie, aici merge, aici nu merge, aici trebuie să mai discutaţi şi aşa mai departe, apoi, până la finalul mai 2026 semnăm contractele”, a completat ministrul Apărării.

Potrivit ministrului, programul SAFE are un termen de dobândă de 3% în momentul ăsta şi un termen de rambursare de până la 40 de ani, cu o perioadă de graţie de 10 ani pentru rambursarea principalului.

„Nu este un grant, şi am tot explicat asta de numărate ori, mulţi au senzaţia că sunt fonduri europene clasice, adică granturi, adică bani gratuiţi. E un împrumut în condiţii foarte bune pentru statul român, în condiţii mult mai bune decât le-am putea lua noi de pe piaţă, şi ne-am dorit să finanţăm cheltuielile de apărare, din aceşti bani, în perioada următoare, să reducem presiunea pe bugetul de stat, care ştiţi că este o presiune majoră”, a mai spus Ionuţ Moşteanu.

