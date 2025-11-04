Live TV

Moşteanu exclude posibilitatea ca Putin să atace NATO: „Rusia abia reuşeşte să ţină frontul cu Ucraina"

Ionuț Moșteanu la un forum de Securitate
Ionuț Moșteanu la Forumul de Securitate de la Varșovia. Foto: Profimedia

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a declarat marţi că nu există o relaţie de cauzalitate directă între retragerea parţială a trupelor americane şi potenţiale strategii ale Rusiei, care „abia reuşeşte să ţină frontul cu Ucraina”. El exclude posibilitatea ca Rusia să declanșeze un atac împotriva unei țări membre NATO, lipsa resurselor fiind principalul motiv.

Ionuț Moşteanu a fost întrebat dacă, în condiţiile retragerii parţiale a trupelor americane din ţara noastră, se aşteaptă la o intensificare a provocărilor din partea Rusiei şi dacă această retragere poate fi văzută ca un semn de slăbiciune.

„Cred că nu este o relaţie de cauzalitate directă între retragerea brigăzii rotaţionale de luptă şi potenţiale strategii pe care Rusia le face. (...) Eu m-aş fi bucurat să nu avem această discuţie şi să rămână în continuare toate trupele aici. Ca semnal politic, evident că nu-i un semnal bun şi înţeleg îngrijorarea multora. Ce pot să îi asigur eu este că apărarea României este mult mai mult decât o brigadă de luptă de o mie de militari. A fost foarte importantă la momentul războiului. A fost esenţial că au venit aici şi au dat acest semnal. (...) Toate ţările au agreat să se doteze mai bine, să se pregătească mai bine, să facă mai multe exerciţii şi asta este o realitate. Deci suntem mai bine pregătiţi decât acum trei ani şi jumătate, şi România, şi celelalte ţări aliate. Rusia abia reuşeşte să ţină frontul cu Ucraina. Asta este o realitate pe care o puteţi vedea în fiecare zi. Aproape tot anul ăsta au avansat foarte, foarte puţin cu Ucraina, în condiţiile în care Ucraina se apără singură, cu propriii soldaţi, cu propria populaţie, având doar ajutor pe partea de echipare din partea aliaţilor”, a declarat Ionuț Moşteanu marți, la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

El a afirmat că Rusia nu are „nicio şansă” să atace NATO, cea mai mare putere militară mondială.

„Asta este o realitate şi acum vă întreb eu: ar putea Rusia să atace NATO, care e cea mai mare putere militară mondială? Nu, nicio şansă. Şi noi aici, din nou spun, că ăsta este spiritul NATO, toţi agreăm că cheltuim ca să ne apărăm în comun, prin articolul 3 şi prin articolul 5 spunem că în momentul în care un stat este atacat toţi sărim să-l apărăm. Şi ăsta este un lucru extraordinar. (...) Trupele se pot mişca foarte repede. Există planuri de mobilitate militară şi pe terestru, şi naval şi aerian. Aeroporturile funcţionează, există planurile pe care aliaţii le au pentru această parte de mobilizare care sunt în funcţiune şi pot fi apelate oricând în momentul în care este nevoie. Îmi doresc ca atâta timp cât trăim noi şi copiii noştri să nu fie nevoie”, a subliniat ministrul.

Citește și: Ionuț Moșteanu anunță că ar putea prezenta în Parlament inclusiv informații clasificate despre retragerea unor trupe SUA din România

