Moşteanu, întrebat dacă a făcut armata: „Sunt foarte mulţi care n-au satisfăcut stagiul militar”

Data publicării:
ionut mosteanu da mana cu soldati
Ionuț Moșteanu afirmă că e prea bătrân pentru a fi voluntar în armată. Foto: Facebook

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat luni că el este un ministru civil potrivit unei separaţii clare în statul român şi în jurul său are militari de carieră, profesionişti foarte buni, cu care lucrează în fiecare zi. El a răspuns astfel acuzațiilor că nu a satisfăcut stagiul militar.

„Sunt foarte mulţi oameni care n-au satisfăcut stagiul militar”, a spus Ionuț Moşteanu la Palatul Parlamentului, întrebat dacă a făcut armata, potrivit Agerpres.

El a adăugat că, deşi este ministrul Apărării, este civil, nu militar.

„Există această separaţie foarte clară în statul român. Ministrul Apărării este civil şi în jurul meu am militari de carieră, profesionişti foarte buni cu care lucrez în fiecare zi”, a mai spus Moşteanu.

Întrebat dacă s-a gândit să urmeze un program voluntar, ministrul a răspuns: „Am 52 de ani, ar fi un pic cam târziu şi statul nu m-ar folosi prea mult, apoi, ţinând cont că la 55 de ani nu mai pot fi mobilizat... E foarte important însă să ne uităm la cei tineri”.

