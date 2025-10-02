Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a argumentat, joi seară, la Digi24, nevoia pregătirii militare în fața unui „agresor precum Putin”, care „a venit în 2014 peste ucraineni în Crimeea și din nou în 2022 peste ucraineni”. „Trebuie să fii bine înarmat și bine pregătit, ca să poți să descurajezi un agresor”, explică oficialul din Guvern. El de asemenea mai spune că de la declarațiile inițiale ale liderului rus privind „o operațiune specială de trei zile” pentru a captura Ucraina, „suntem la trei ani și jumătate de atunci, în care e o linie a frontului pe care Putin, cu toată forța lui, nu reușește să o miște”. „Bravii ucrainieni se apără și resping toate atacurile”, mai afirmă ministrul, care transmite că „prin mașinăria lui de propagandă, Putin trebuie să își mențină mobilizarea în Rusia, pentru că rușii o duc prost economic”.

„Trebuie să fii bine înarmat și bine pregătit, ca să poți să descurajezi un agresor. E ca atunci când umbli noaptea pe străzi. E mai bine să fii dus la sală și să ai un pistol în mână. Nu? Și asta fac toate țările europene și toți aliații NATO, pentru că el este agresorul. Cine este agresor în ultimii ani? Cine a venit în 2014 în Crimeea peste ucrainieni? Putin! Cine a venit în 2022 peste ucrainieni? Putin! Nu noi, europenii. Nu noi avem o tradiție în a merge peste alte țări, ci el are.

Prin mașinăria lui de propagandă, el trebuie să își mențină mobilizarea în Rusia, pentru că rușii o duc prost economic, din ce în ce mai prost. Le mor copiii, familiile pe frontul din Ucraina, acolo au murit oameni cum nu ne mai imaginam vreodată că o să mai moară oameni după al Doilea Război Mondial într-un război. Economia Rusiei o duce prost. Capacitatea de rafinare, forță a Rusiei, combustibilul, ucrainienii au distrus 30% din capacitate într-o lună și jumătate, cu atacurile în adâncime.

Întreabă lumea: «Dacă ne atacă?!». Gândiți-vă doar atât. Putin a venit foarte sigur pe el în 2022 peste ucraineni și a zis că face el o operațiune specială de 3 zile. A venit cu un plan întreg, cu parașutiști, cum cucerește el Ucraina. Acolo au dat de Zelenski și ai lui care au zis «Nu ne dați taxi, dați-ne gloanțe, că stăm noi pe picioare». Și de la operațiunea lui de trei zile, suntem la trei ani și jumătate de atunci, în care e o linie a frontului pe care Putin, cu toată forța lui, nu reușește să o miște. Bravii ucrainieni se apără și resping toate atacurile. Au nopți în care rușii trimit 700-800 de drone și pe majoritatea le dau jos ucrainenii.

Ucrainenii au fost forțați să-și dezvolte o industrie de apărare, să fie inventivi. Toate statele europene și aliații NATO i-au ajutat și îi ajută pe ucrainieni, pentru că este corect să faci asta în momentul în care un stat este agresat de un agresor cum este Putin.

Pe cine ar putea să mai atace Putin? Cum ar putea să atace NATO, care e cea mai mare putere militară, când el abia își ține linia frontului cu Ucraina și are niște probleme cât casa la el acolo, în Rusia, cu societatea și cu industria și cu nivelul de trai. Astea sunt niște realități. Nu are forță, nu are cum să atace nimeni pe lumea asta în anii ăștia pe care îi trăim noi acuma, nu are forța să atace NATO”, spune Ionuț Moșteanu.

Editor : Alexandru Costea