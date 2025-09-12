Moșteanu, reacție după lansarea „Santinelei Estice”: Unitate, vigilență, reacție rapidă, răspunsurile corecte la agresiunea Rusiei

Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu consideră că lansarea operațiunii Santinela Estică de către NATO este „răspunsul ferm al Alianței la provocările și încălcările spațiului aerian de către Rusia în Polonia, România și alte state de pe flancul estic”.
„Astăzi, secretarul general al NATO și Comandantul Suprem Aliat în Europa au anunțat lansarea operației Eastern Sentry - o operație cu caracter defensiv, de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră. Aceasta este răspunsul ferm al Alianței la repetatele provocări și încălcări ale spațiului aerian din partea Rusiei în Polonia, în România și în alte state de pe flancul estic”, a scris Ionuț Moșteanu, vineri pe Facebook.
„Unitate, vigilență, reacție rapidă - răspunsurile corecte la agresiunea Rusiei”, a adăugat el.
„Alături de aliații noștri, suntem pregătiți să apărăm fiecare centimetru din teritoriul NATO”, a mai spus ministrul Apărării Naționale.
MApN: „Eastern Sentry are un caracter strict defensiv”
Ministerul Apărării Naționale a transmis, într-un comunicat de presă, că „Eastern Sentry” (Santinela Estică - n.r.), anunțată de secretarul general al NATO și de comandantul forțelor aliate din Europa (SACEUR) are un cu caracter strict defensiv și reprezintă „un răspuns ferm și rapid la incidentele în care drone ale Federației Ruse au încălcat spațiul aliat, precum cazul recent din Polonia, situațiile din România - unde fragmente de drone au fost identificate pe teritoriul național și evenimente similare în alte state aliate de pe flancul estic”.
„Santinela Estică” este dedicată apărării teritoriului aliat, de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră, și demonstrează coeziunea și unitatea NATO în fața amenințărilor tot mai complexe, dar și capacitatea Alianței de a reacționa rapid și eficient, conform sursei citate.
„România a susținut constant necesitatea unei abordări unitare pe întreg flancul estic, obiectiv reflectat în înființarea celor opt grupuri de luptă și în măsurile de vigilență sporită adoptate la nivel aliat. Evaluările și analizele de securitate prezentate de România, cu privire la amenințările generate de utilizarea dronelor, au contribuit în mod decisiv la întărirea măsurilor de apărare și descurajare pe flancul estic”, a mai spus MApN.
Ministerul Apărării Naționale le-a mulțumit aliaților pentru sprijinul constant și pentru contribuția lor la consolidarea posturii de apărare și descurajare, reafirmând angajamentul României de a participa activ la implementarea noii operații NATO.
Și ministra Afacerilor Externe Oana Țoiu a transmis un mesaj în care salută lansarea operațiunii NATO de întărire a flancului estic.
„România salută lansarea de către NATO a activității «Eastern Sentry». Este un mesaj puternic privind determinarea noastră comună, a Aliaților, de a apăra fiecare centimetru de teritoriu aliat. Este o necesitate în contextul acțiunilor repetate, nechibzuite și periculoase ale Rusiei. România este pe deplin implicată în procesul de consolidare a întregului Flanc Estic, de la Marea Neagră până la Marea Baltică”, a scris Oana Țoiu pe rețeaua X, fostă Twitter.
Vor fi mobilizate resurse din opt țări, a precizat secretarul general al Alianței într-o conferință de presă, vineri, urmare a incidentului din noaptea de 9 spre 10 septembrie, când spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de cel puțin 21 de drone rusești.
„Încălcările rusești pe flancul nostru estic devin din ce în ce mai frecvente. Dronele lor încalcă spațiul nostru aerian din România, Estonia, Letonia și Lituania, iar indiferent dacă acest lucru este intenționat sau nu, este periculos și inacceptabil”, a spus Rutte.