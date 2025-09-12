Moșteanu, reacție după lansarea „Santinelei Estice”: Unitate, vigilență, reacție rapidă, răspunsurile corecte la agresiunea Rusiei

„Alături de aliații noștri, suntem pregătiți să apărăm fiecare centimetru din teritoriul NATO”, a mai spus ministrul Apărării Naționale.

MApN: „Eastern Sentry are un caracter strict defensiv”

Ministerul Apărării Naționale a transmis, într-un comunicat de presă, că „Eastern Sentry” (Santinela Estică - n.r.), anunțată de secretarul general al NATO și de comandantul forțelor aliate din Europa (SACEUR) are un cu caracter strict defensiv și reprezintă „un răspuns ferm și rapid la incidentele în care drone ale Federației Ruse au încălcat spațiul aliat, precum cazul recent din Polonia, situațiile din România - unde fragmente de drone au fost identificate pe teritoriul național și evenimente similare în alte state aliate de pe flancul estic”.

„Santinela Estică” este dedicată apărării teritoriului aliat, de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră, și demonstrează coeziunea și unitatea NATO în fața amenințărilor tot mai complexe, dar și capacitatea Alianței de a reacționa rapid și eficient, conform sursei citate.

„România a susținut constant necesitatea unei abordări unitare pe întreg flancul estic, obiectiv reflectat în înființarea celor opt grupuri de luptă și în măsurile de vigilență sporită adoptate la nivel aliat. Evaluările și analizele de securitate prezentate de România, cu privire la amenințările generate de utilizarea dronelor, au contribuit în mod decisiv la întărirea măsurilor de apărare și descurajare pe flancul estic”, a mai spus MApN.

Ministerul Apărării Naționale le-a mulțumit aliaților pentru sprijinul constant și pentru contribuția lor la consolidarea posturii de apărare și descurajare, reafirmând angajamentul României de a participa activ la implementarea noii operații NATO.

Și ministra Afacerilor Externe Oana Țoiu a transmis un mesaj în care salută lansarea operațiunii NATO de întărire a flancului estic.

„România salută lansarea de către NATO a activității «Eastern Sentry». Este un mesaj puternic privind determinarea noastră comună, a Aliaților, de a apăra fiecare centimetru de teritoriu aliat. Este o necesitate în contextul acțiunilor repetate, nechibzuite și periculoase ale Rusiei. România este pe deplin implicată în procesul de consolidare a întregului Flanc Estic, de la Marea Neagră până la Marea Baltică”, a scris Oana Țoiu pe rețeaua X, fostă Twitter.