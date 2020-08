Moțiune de cenzură. Klaus Iohannis: Nu intru într-un joc populist ordinar făcut de PSD!

PSD depune moțiune de cenzură pentru că se află într-un joc populist și vrea să arate că are mai mulți parlamentari, dar PSD nu vine cu niciun fel de soluții la actuala criză generată de pandemie, a spus miercuri președintele Klaus Iohannis, care a refuzat să se pronunțe în privința unor scenarii de guvernare dacă moțiunea trece.

„Discutăm după ce avem un rezultat al unei posibile moțiuni de cenzură”, a spus Klaus Iohannis întrebat dacă ar putea fi vorba de un guvern interimar până la alegeri, în cazul în care moțiunea trece.

„În ce privește coaliții post-moțiune, haideți mai întâi să vedem moțiunea, pe urmă să vedem votul pe moțiune, pe urmă să facem consultări și cu certitudine nu vom avea guvern PSD”, a declarat șeful statului.

„Vom urmări cu mare atenţie dacă trece sau nu. Am avut situaţii când a trecut şi situaţii când nu a trecut. Eu nu îmi doresc să treacă moţiunea”, a declarat Klaus Iohannis, întrebat despre moţiunea de cenzură.

„După părerea mea, guvernul nu trebuie să plece. E o măsură populistă, electoralistă, fără niciun rost”, a mai spus Klaus Iohannis.

„Atunci când a fost înlăturat, din fericire, guvernul PSD, în toamna anului trecut, toată lumea a ştiut că avem și avem și astăzi un guvern minoritar cate trebuie să gestioneze afacerile publice până când se fac alegerile parlamentare. Dacă la început, toată lumea a înțeles că cineva trebuie să guverneze - și din fericire, este un guvern responsabil - după scurt timp, PSD a făcut o pasiune din a depune moţiuni de cenzură”, a punctat președintele.

Șeful statului a continuat atacul la adresa PSD: „Mai sunt puține luni până la alegeri. Pentru ce să depui moţiune de cenzură? Doar așa, să arăți că în continuare te opui bunului mers al treburilor publice? Probabil că de-asta vrea să convingă PSD, că se opune unui guvern care gestionează criza și care pregăteşte alegerile”.

Întrebat ce scenarii alternative are dacă va cădea guvernul, Iohannis a afirmat: „Haideţi să vedem mai întâi moţiunea. Părerea mea e că această moţiune este neavenită politic. Dacă trece sau nu, vom şti atunci când se votează. Însă eu nu sunt dispus să intru într-un joc populist ordinar făcut de PSD doar ca să arate că are foarte mulţi parlamentari. Asta știm și noi, că din păcate, PSD-ul are foarte mulți parlamentari. Dar PSD nu a venit cu niciun fel de soluţii. PSD-ul vine cu tot felul de texte populiste, încearcă să dărâme guvernul și încearcă să prindă câteva voturi, probabil pentru alegeri. Ei nu au nicio soluţie şi nicio abordare serioasă. Însă, da, sunt ahtiaţi după putere şi ştim că ei suferă că nu mai sunt conectaţi la resursele bugetare. Da, asta știm. Dar dacă vor să depună moţiune pentru aşa ceva, pentru România nu e bine”, a conchis șeful statului.

PSD a anunţat că va depune luni, 17 august, moţiunea de cenzură.

