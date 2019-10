O luptă pe viață și pe moarte se duce în aceste zile între PSD și Opoziție pentru voturile la moțiunea de cenzură. 237 de parlamentari au semnat documentul depus de PNL, inclusiv patru social-democrați, fiind prima moțiune de cenzură a Opoziției din acest mandat cotată cu șanse bune să fie adoptată și să ducă la demiterea Guvernului. Din această cauză, în PSD s-a dat ordin să înceapă marea vânătoare de voturi, o largă și agresivă campanie de atragere de partea Vioricăi Dăncilă a parlamentarilor din zona PMP, ALDE și Pro România, partide considerate a fi mai vulnerabile la ofertele generoase venite din partea celor care, deocamdată, împart puterea și banii publici.

Miniștrii și secretarii de stat au primit ordin de la conducerea partidului să stea în aceste zile numai prin Parlament și să obțină orice fel de parlamentar care să le garanteze că nu va vota pentru moțiunea de cenzură.

Operațiunea este coordonată de Florin Iordache și Ionel Arsene, baronul de Neamț, fosta mână dreaptă a lui Liviu Dragnea, și este construită pe mai multe niveluri: în primul rând sunt abordați supărații din PSD, cei care au semnat moțiunea, cei care au plecat de curând din partid către Pro România, oamenii lui Tăriceanu din ceea ce a mai rămas din ALDE, și PMP.

Ce li se oferă acestora? De toate.

Senatorul Emanoil Savin, proaspăt demisionar din PSD după o carieră de succes în cadrul partidului în calitatea sa de fin al lui Liviu Dragnea, a povestit, pentru Digi24.ro, că a fost contactat de cei de la PSD, care i-au propus să îi rezolve nemulțumirea.

„Ne-am mai întâlnit zilele astea (n.r. cu parlamentari PSD), că suntem colegi în Senat. M-au întrebat de ce sunt supărat, de ce am plecat, să rezolvăm. Dar ce să îmi ofere? Eu nu am nevoie de nimic, nu au ce să îmi ofere. Că eu am plecat că nu s-a făcut centură la Bușteni, că nu s-a făcut nimic concret cu Autostrada Ploiești-Brașov”, a relatat senatorul Savin.

Surse politice au declarat pentru Digi24.ro că ministrul Economiei, Niculae Bădălău, l-a luat pe Emanoil Savin la discuții. Fără succes, până în acest moment.

„Eu am semnat moțiunea, dar votul e secret, nu pot să vă spun cum o să votez”, a spus senatorul ex PSD.

Călin Popescu Tăriceanu a declarat, miercuri seara, la Digi24, că se încearcă în aceste zile ”cumpărarea de voturi”.

„Astăzi, de exemplu la Senat, s-a cumpărat un vot. Cu cât? Cu un post de secretar general adjunct al Senatului. Bineînțeles că știu sigur pentru că s-a votat în plen și după aia am văzut ce s-a întâmplat la votul de după-amiază. Bănuiesc că se vor mai întâmpla tranzacții. E incredibil”, a spus Tăriceanu.

Miercuri, plenul Senatului a votat numirea Cristinei Ionescu în postul de secretar general adjunct al instituției. Cristina Ionescu lucrează în cadrul Senatului de mulți ani și a mai ocupat această funcție și în trecut. În Parlament se cunoaște relația sa cu deputatul ex PSD, ex ALDE, actualmente Pro România, Damian Florea.

Contactat de Digi24.ro, Damian Florea a negat vehement că ar exista o înțelegere între el și PSD. Recunoaște în schimb relația cu noul secretar general adjunct al Senatului.

„Nu am voturi de vânzare!”

„Nu am voturi de vânzare! Despre cine vorbim este mama copilului meu, ea lucrează de mulți ani în cadrul Senatului, a parcurs toate gradele profesionale, a mai fost secretar general adjunct și la pensionarea domnului Calimente a fost desemnată pentru că era cea mai potrivită”, a explicat deputatul Damian Florea.

Acesta însă a lipsit miercuri de la votul important câștigat la limită de Opoziție prin care s-a reușit mutarea dezbaterii și a votării moțiunii din week-end, deși se afla în Parlament și a fost văzut în compania lui Florin Iordache.

„Am fost la Parlament, am fost în sala de ședințe, am ieșit puțin și când m-am întors se terminase”, a explicat Florea. Întrebat dacă au venit cei de la PSD la el să îi ofere ceva în schimbul votului împotriva moțiunii de cenzură, a spus că vorbește cu social-democrații, dar asta nu înseamnă nimic. „Sunt coleg cu toți, vorbim între noi, asta nu înseamnă nimic”, a spus deputatul, susținând că suspiciunile care planează asupra relaționării sale cu PSD „sunt speculații” care „nu stau în picioare”.

Întrebat dacă va vota moțiunea de cenzură, Florea a dat asigurări: „100% voi fi acolo, sigur că o să votez, o să mă vedeți și dumneavostră!”

Factorul Băsescu, de partea lui Dăncilă

Însă, dincolo de negocierile și munca de lămurire dusă de cei de la PSD cu foștii lor membri sau aliați, social-democrații se laudă că au dat lovitura cu oamenii lui Traian Băsescu. Parlamentarii PMP au semnat moțiunea de cenzură, dar acum, potrivit informațiilor din interiorul PSD, nu ar mai fi dispuși să voteze pentru demiterea Vioricăi Dăncilă.

9 dintre parlamentarii PMP au lipsit de la ședința de miercuri a Parlamentului, în frunte cu vedeta Robert Turcescu.

Iar liderul de facto al PMP se străduiește intens să facă lobby împotriva moțiunii de cenzură, făcând declarații menite să dinamiteze unitatea Opoziției.

Într-un interviu acordat joi Digi FM, Băsescu a spus: „PNL-ul își bazează succesul pe o alianță cu trei partide care au în sânge trădarea: UDMR-ul, partidul lui Tăriceanu și partidul lui Ponta, deci trei lideri care tot timpul și-au trădat aliații. Mă întreb, dacă va reuși moțiunea, cum va negocia cu acești trei ticăloși. Câștigătorul, dacă trece moțiunea, este Victor Ponta pentru că va prelua cea mai mare parte a PSD-ului, dacă nu cumva PSD-ul tot la pachet”.

Cu o seară înainte, la B1 tv, se străduise să îi convingă și pe parlamentarii care se uitau la emisiune, că moțiunea de cenzură nu are nicio șansă: „Așa cum se învârt lucrurile, nu exclud posibilitatea ca moțiunea să nu treacă. Și vă spun și de ce, nu am încredere în Tăriceanu și Ponta. Șă nu mai mire pe nimeni dacă aceștia te lasă cu spatele dezvelit. PMP ul va vota moțiunea, asta vă spun sigur. Teama mea este că, dacă i se oferă ceva lui Ponta, dar și UDMR ului, aceștia vor schimba barca. Orban are în față o înțelegere cu trei partide specializate în trădarea partenerilor: Ponta, Tăriceanu, UDMR”.

Rezerva secretă a Opoziției

Există însă o rază de speranță în rândurile Opoziției. PSD are probleme mari în a-și ține toți oamenii în interiorul partidului. Sunt bănuiți de trădare liderul PSD de la Senat, Radu Preda și Paul Stănescu. Preda este controlat de cuplul Claudiu Manda-Lia Olguța Vasilescu, în timp ce Paul Stănescu controlează la rândul său mai mulți parlamentari. Printre ei se numără și Mihai Niță, plecat din ALDE, pe care social democrații îl convinseseră să susțină Guvernul, dar care a dezertat și a trecut joi la Pro România. La votul de miercuri, când PSD a pierdut în fața Opoziției, au trădat și alți parlamentari PSD, care deși au fost în sală nu au votat, susținând că nu au avut cartela. Printre ei, Eugen Teodorovici, Ecaterina Andronescu sau Vasile Arcaș. PSD se bazează însă pe un vot de la Pro România, este vorba de deputatul Corina Bogaciu.