În Parlament a fost depusă astăzi o moțiune simplă împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete. Semnatarii moţiunii susţin că acesta este mai preocupat de propria imagine, de fotografii şi clipuri video, decât de gestionarea problemelor din sistemul sanitar, precum criza medicamentelor esenţiale pentru pacienţii oncologici şi cei cu tulburări psihice.

ACTUALIZARE 12:52 Dezbaterea moţiunii simple depuse de PNL şi USR împotriva ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, va avea loc miercuri, 25 noiembrie, începând cu ora 10:00, a decis Biroul permanent al Camerei Deputaţilor.

Moţiunea a fost depusă miercuri, în plenul Camerei Deputaţilor, de parlamentarii celor două formaţiuni, anunţul fiind făcut de deputatul USR Emanuel Ungureanu.

ȘTIREA INIȚIALĂ Moţiunea simplă, intitulată „Un pacient nu poate înghiţi un tabel. Un spital nu se construieşte cu comunicate de presă. Domnule Rogobete, asumaţi-vă eşecul politic!”, a fost depusă miercuri, în plenul Camerei Deputaţilor, de parlamentarii USR şi PNL.

Potrivit unui comunicat de presă remis AGERPRES de USR, Alexandru Rogobete este „atât de preocupat de propria imagine, de fotografii şi clipuri cu el însuşi, încât nu reuşeşte să gestioneze criza de medicamente esenţiale pentru pacienţii oncologici şi cei cu tulburări psihice, aşa cum nu a reuşit nici să folosească banii europeni pentru construcţia şi modernizarea spitalelor din România”.

„Ministrul PSD Alexandru Rogobete, aflat la al doilea mandat de ministru al Sănătăţii, transferă răspunderea, cosmetizează rezultatele şi tratează semnalele pacienţilor ca pe o problemă de imagine. Ministrul Rogobete este responsabil pentru modul deficitar în care a fost construit bugetul Sănătăţii pe 2026, din cauza căruia s-a ajuns, la începutul lunii octombrie, ca mai multe componente ale sistemului să fie în prag de blocaj. Apoi, la rectificarea bugetară din 30 octombrie 2026, Alexandru Rogobete a anunţat, cu satisfacţie, alocarea a 8,3 miliarde de lei pentru Sănătate, cifră în spatele căreia se ascund însă restanţe de 4,7 miliarde de lei pentru concediile medicale neplătite. În spatele celor 4,7 miliarde de lei se află angajatori care îşi văd resursele financiare blocate, întreprinderi care îşi finanţează activitatea din credite şi oameni pentru care concediul medical a reprezentat o perioadă de boală, nu o alegere”, menţionează USR în comunicat.

Calendar de finanțare

Deputaţii USR şi PNL solicită prezentarea unui calendar clar de finanţare şi plată a restanţelor, defalcat pe perioade şi case de asigurări de sănătate, precum şi a măsurilor prin care Guvernul va preveni acumularea unor noi întârzieri.

„Tot ministrul PSD Alexandru Rogobete preferă să ascundă situaţia reală a stocurilor de medicamente, nefăcând nimic să existe un mecanism de înregistrare şi urmărire a sesizărilor farmaciilor privind medicamentele lipsă. Zilele trecute, la sesizarea unei paciente oncologice, care a reclamat că nu găseşte unul din medicamentele necesare, ministrul Rogobete s-a grăbit să ofere, în loc de soluţii concrete, tabele şi lecţii despre panică şi 'informaţii neadevărate'. România avea, încă din octombrie 2016, platforma medicamentelipsa.ms.ro, unde pacienţii şi profesioniştii puteau semnala lipsuri, iar statul îşi asuma un răspuns. Platforma a funcţionat ani la rând. În martie 2024, Ministerul Sănătăţii condus de PSD confirma că nu mai funcţiona. Practic, un instrument de ascultare a pacienţilor a fost lăsat să cadă”, precizează comunicatul.

Control politic

Deputaţii USR şi PNL afirmă că ministrul Sănătăţii încearcă să exercite control politic asupra instituţiilor din domeniu care gestionează fonduri publice, în detrimentul autonomiei şi profesionalizării acestora.

„La 16 noiembrie 2026, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a anulat concursul pentru 16 posturi de director general din cadrul caselor de asigurări de sănătate, cu două zile înainte de proba scrisă. Anunţul oficial invocă, între motive, rezoluţia ministrului Sănătăţii din 13 noiembrie 2026 privind suspendarea concursurilor. USR şi PNL solicită publicarea rezoluţiei, explicarea aplicării ei unei proceduri în care dosarele fuseseră deja evaluate şi prezentarea calendarului pentru ocuparea prin concurs a celor 16 posturi. Nu în ultimul rând, Alexandru Rogobete poartă responsabilitatea, ca secretar de stat şi apoi ca ministru, în pierderea banilor prevăzuţi în PNRR pentru modernizarea şi construcţia de spitale în toată ţara. România a avut în ultimii 5 ani mai mulţi bani disponibili pentru investiţii în spitale decât în ultimii 35 de ani împreună. Cu toate acestea, din lista de 27 de spitale care trebuiau să fie construite cu cele 2,2 miliarde de euro nerambursabili din PNRR au mai rămas doar opt. Trei au fost tăiate complet, nouă au fost mutate pe Programul Sănătate 2021-2027, cu termen teoretic 2028, iar şase au fost mutate pe împrumut de la Banca Europeană de Investiţii”, mai menţionează comunicatul.

Semnatarii moţiunii mai spun că pentru toate aceste motive Alexandru Rogobete nu trebuie să mai fie ministru al Sănătăţii.

Editor : Sebastian Eduard