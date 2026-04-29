Moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, prezentată astăzi în plenul reunit al Parlamentului

Acuzaţii privind „vânzarea" activelor statului Controversa declaraţiei despre „şobolani"

Moţiunea de cenzură intitulată „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”, depusă de grupurile parlamentare ale PSD, AUR şi PACE – Întâi România, va fi prezentată miercuri în plenul reunit al Parlamentului.

Birourile permanente reunite ale Senatului şi Camerei Deputaţilor au stabilit marţi calendarul dezbaterii şi votului asupra documentului îndreptat împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Miercuri, de la ora 12:30, textul moţiunii va fi citit în plenul comun. Dezbaterea şi votul sunt programate pentru 5 mai, marţea viitoare, de la ora 11:00. Votul va fi secret, cu bile.

Moţiunea a fost semnată de 253 de parlamentari.

Acuzaţii privind „vânzarea” activelor statului

În documentul depus marţi la Parlament, semnatarii solicită demiterea Guvernului şi susţin că premierul a ajuns „într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea şi strategia cu improvizaţia”.

„România nu este o marfă, iar companiile statului nu sunt active de lichidat pentru a acoperi eşecuri politice. Prim-ministrul Ilie Bolojan a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea şi strategia cu improvizaţia”, potrivit textului moțiunii de cenzură.

Autorii susţin că, sub pretextul obligaţiilor din PNRR şi al unor „analize exploratorii” realizate în grabă, Executivul ar pregăti „cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii”, fără consultare în coaliţie, fără dezbatere publică şi fără asumare politică.

„Se vorbeşte despre faptul că românii ar fi pregătiţi să investească masiv în aceste listări. O minciună sfruntată!”, conform sursei citate.

Moţiunea continuă cu acuzaţii privind modul în care ar urma să fie realizate tranzacţiile.

„De fapt, se pregăteşte o operaţiune care nu are nimic în comun cu interesul public, o acţiune opacă, în avantajul unor cercuri restrânse, orchestrată tocmai de către cei care trâmbiţează transparenţa: pachete din companii strategice ale statului sunt scoase din circuitul transparent al pieţei şi direcţionate, ocolind Bursa de Valori, prin mecanismul de plasare accelerată, către investitori selectaţi, în condiţii stabilite discreţionar, la preţuri mai mici decât cele reale”, mai spune textul.

Semnatarii mai susţin că, în timp ce românii resimt scăderea nivelului de trai, pe care o descriu drept cea mai dramatică din ultimii 25 de ani, premierul ar prezenta drept succes o politică ce generează, în opinia lor, sărăcie şi tensiune socială.

Controversa declaraţiei despre „şobolani”

Iniţiatorii moţiunii îi amintesc premierului că a afirmat despre anumite categorii de persoane că sunt „precum şobolanii” care rod din cămara statului şi susţin că, în loc să îşi ceară scuze pentru că a comis „o monstruozitate de sorginte nazistă”, ar fi insistat că a fost doar o metaforă.

„Când ocupaţi o funcţie atât de înaltă, domnule prim-ministru Bolojan, ar fi trebuit să cunoaşteţi originea nazistă a unor astfel de asocieri. Ar fi trebuit să ştiţi că săptămânalul german Der Sturmer, ce a funcţionat din 1923 până în 1945, uzita adesea de aşa-zisa metaforă a domniei voastre pentru a-i desemna pe cei indezirabili”, mai spune sursa menționată.

Autorii moțiunii adaugă: „Dar probabil că aveţi o cultură istorică la fel de rudimentară ca şi cea economică! Sau nu vă pasă de nimeni şi de nimic, aşa cum aţi dovedit în cele 10 luni nefaste în care aţi condus Guvernul României!”.

În final, grupurile parlamentare PSD, AUR şi PACE – Întâi România anunţă depunerea moţiunii şi cer demiterea Executivului.

„Pentru toate aceste motive, Grupurile parlamentare ale Partidului Social Democrat, Alianţa pentru Unirea Românilor şi PACE - Întâi România depun prezenta moţiune de cenzură şi solicită demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan”, mai arată documentul.

Textul se încheie cu un apel ferm:„România nu are nevoie de un guvern care instaurează sărăcirea populaţiei ca politică de stat! România nu are nevoie de un executiv care îşi lichidează resursele, ci de unul care ştie să le administreze! Acest Guvern aflat sub conducerea lui Ilie Bolojan a arătat că nu poate face nici una, nici alta. De aceea, trebuie să plece”.

