Moțiunea simplă a AUR contra lui Cătălin Predoiu, dezbătută și votată luni de Senat. Premierul Bolojan participă la plen

Cătălin Predoiu în plenul Senatului. Inquam Photos / Mălina Norocea
„12 ani de privilegii” pentru Cătălin Predoiu

Senatul dezbate şi votează, luni, moţiunea simplă împotriva ministrului de Interne, prin care AUR îşi propune evaluarea „responsabilităţii politice şi morale” a lui Cătălin Predoiu. Discuțiile în plen încep de la 16.00, iar votul final are loc de la ora 18.00, potrivit programului afișat pe site-ul forului legislativ. Premierul Ilie Bolojan participă la lucrările Senatului, a anunțat Guvernul.

Moţiunea AUR este intitulată „România are prea mult noroc pentru a mai avea nevoie de politicieni mediocri. Culpa morală şi eşecul politic al ministrului Cătălin Marian Predoiu”, fostul premier (1910-1912) Petre Carp fiind citat în prima parte a titlului, scrie Agerpres.

Liderul grupului senatorial al AUR, Petrişor Peiu, a depus moţiunea simplă pe 17 decembrie, documentul fiind semnat de 42 de senatori din Opoziţie (28 AUR, 12 Pace-Întâi România şi 2 neafiliaţi).

„Obiectivul acestei moţiuni este foarte limpede: evaluarea responsabilităţii politice şi morale a ministrului însuşi. Într-un stat democratic, funcţia publică nu este un privilegiu pe termen nelimitat, ci o răspundere. Iar atunci când această răspundere se traduce prin eşecuri repetate, intervenţia Parlamentului devine obligatorie. Criza de încredere publică generată de prezenţa în fruntea statului a ministrului Predoiu impune o ruptură imediată de status quo”, precizează textul moţiunii.

Citește și: Camera Deputaților dezbate moţiunea simplă a AUR pe Justiţie. Ministrul Radu Marinescu este invitat şi la „Ora Guvernului”

Semnatarii moţiunii susţin că Ministerul Afacerilor Interne (MAI) este politizat, cu atribuţii şi competenţe „suprapuse”, că „nu îşi respectă obligaţiile internaţionale asumate în relaţiile cu partenerii externi” şi că există „ingerinţe directe” în concursurile organizate pentru funcţiile de conducere.

„12 ani de privilegii” pentru Cătălin Predoiu

Funcţiile ocupate de ministrul PNL Cătălin Predoiu reprezintă, pentru semnatarii moțiunii simple, „12 ani de privilegii”.

„Longevitatea, în sine, nu este un păcat. În anumite contexte poate fi chiar o virtute. Nu şi în cazul domnului Predoiu. Aici vorbim despre o acumulare de eşecuri, stângăcii şi decizii greşite asumate conştient. Lista este mult prea lungă pentru a fi parcursă integral (...). Actualii guvernanţi au reuşit performanţa de a scoate România din cursa pentru programul Visa Waiver, care ar fi permis cetăţenilor români să călătorească în Statele Unite fără viză. Responsabilitatea principală pentru acest eşec răsunător revine Ministerului Afacerilor Interne, condus de Cătălin Predoiu. (...) Dar, poate, cel mai dureros rezultat al politicilor eronate ale MAI este succesiunea impresionantă de fugari, care găsesc aproape întotdeauna o portiţă pentru a ieşi din ţară chiar înainte de pronunţarea condamnării definitive„, mai arată moţiunea simplă.

Senatorii AUR acuză „practicile abuzive de intimidare a opoziţiei democratice, pe care poliţia, coordonată politic de Cătălin Marian Predoiu, le-a pus în aplicare în preajma şi în timpul fiecărui proces electoral”.

Potrivit AUR, „responsabilitatea ministerială şi acţiunile structurilor subordonate ridică serioase semne de întrebare privind respectarea statului de drept”.

„Această moţiune simplă este un semnal clar, Parlamentul nu acceptă normalizarea abuzului, nu acceptă intimidarea cetăţenilor şi nu acceptă transformarea forţelor de ordine în instrumente politice. Norocul nu este infinit. Mandatele lui Predoiu, din păcate, par să fie. Vă chemăm să votaţi această moţiune nu din raţiuni politice, ci din respect pentru democraţie, pentru statul de drept şi pentru cetăţenii care aşteaptă de la noi curaj, nu tăcere. Votaţi această moţiune, altfel riscăm să rămânem fără noroc, dar cu Predoiu veşnic la butoane”, mai spune documentul.

