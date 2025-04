Moțiunea simplă împotriva lui Cătălin Predoiu, dezbătută și votată astăzi. AUR cere ca ministrul de Interne să fie urmărit penal

Camera Deputaților dezbate și votează, astăzi de la ora 10.00, moțiunea simplă a AUR împotriva ministrului Afacerilor Interne. Deputații partidului condus de George Simion cer demiterea din funcție a ministrului Afacerilor Interne și o analiză pentru o inițiere a urmăririi penale a lui Cătălin Predoiu „pentru faptele săvârșite în exercitarea funcției”.

Moțiunea simplă intitulată „De la democrație la regim hibrid: România sub jugul poliției politice asmuțite de ministrul Predoiu” poate fi accesată AICI.

„Astăzi, ne aflăm în fața unei realități dureroase: democrația românească este mai fragilă ca niciodată. (...) Consecințele sunt deja vizibile și dureroase pentru români. Procesul de integrare în programul Visa Waiver a fost suspendat, un semnal clar că instituțiile internaționale nu mai au încredere în respectarea statului de drept în România. Mai mult decât atât, în mod rușinos, țara noastră a devenit singurul stat membru al Uniunii Europene care nu mai este clasificat drept o democrație, fiind retrogradată la statutul de 'regim hibrid', conform clasamentului global realizat de Economist Intelligence Unit (EIU). Această situație dramatică nu este întâmplătoare. Ea este și rezultatul direct al politicilor promovate de Ministerul Afacerilor Interne sub conducerea lui Cătălin Predoiu”, precizează textul moțiunii simple.

Deputații AUR acuză că Predoiu, prin acțiunile sale, „a transformat Poliția Română într-o veritabilă instituție de poliție politică”, unde cetățeanul nu mai este protejat, ci supravegheat, intimidat și redus la tăcere.

„Am ajuns să asistăm la descinderi abuzive ale Poliției împotriva cetățenilor care nu au făcut altceva decât să-și exprime liber preferințele electorale în mediul online. Aceste practici sunt caracteristice regimurilor autoritare, precum cel din Rusia, unde orice formă de opoziție este întâmpinată cu forța, iar democrația a fost complet anihilată. România riscă să urmeze aceeași cale periculoasă, în care libertățile fundamentale sunt suprimate sistematic sub pretextul menținerii ordinii publice. (...) Aceste abuzuri au ajuns la apogeu după anularea alegerilor prezidențiale din 6 decembrie 2024, ministrul Predoiu orchestrând o veritabilă operațiune de poliție politică, prin deschiderea unor dosare penale și efectuarea de percheziții împotriva simpatizanților și a presupuselor surse de finanțare ale candidatului Călin Georgescu, totul într-un efort disperat de a justifica lipsa de temei a deciziei Curții Constituționale”, mai arată sursa citată.

Inițiatorii moțiunii atrag atenția că Predoiu a recunoscut, în data de 26 ianuarie 2025, „această ingerință brutală în justiție”, afirmând public despre Călin Georgescu că „se întâlnește pe ascuns cu simpatizanți legionari care ulterior pun la cale violență în România, violențe în stradă stopate salutar de Poliția Română”.

„Această declarație nu reprezintă o simplă opinie sau declarație politică nefericită, ci a reprezentat un adevărat îndemn asumat public, adresat parchetelor și organelor de poliție judiciară, să demareze o întreagă operațiune a aparatului opresiv, prin care candidatul Călin Georgescu, respectiv simpatizanții/membrii echipei sale de campanie să fie supuși la zeci de percheziții, aduceri cu mandat și ulterior să fie inclusiv arestați preventiv, devenind astfel niște veritabile ținte ale terorii instituite sub autoritatea ministrului Predoiu. Sub acest aspect, cazul recent al domnului Bogdan Peșchir și umilința publică la care a fost supus acesta de organele poliției judiciare vor fi expuse în cele ce urmează”, precizează textul moțiunii simple a AUR.

Deputații AUR adaugă că aceste acțiuni prezintă „toate caracteristicile unei campanii coordonate împotriva ordinii constituționale”, în sensul acordării unei justificări formale a anulării alegerilor prezidențiale și împiedicării, printr-o acțiune coordonată de poliție politică, a exprimării suveranității poporului român în cadrul alegerilor prezidențiale.

„Pentru toate motivele expuse (...) se impune revocarea de urgență a ministrului Cătălin Predoiu din funcția de ministru al Afacerilor Interne, respectiv analiza sesizării de urgență a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în vederea inițierii urmăririi penale, date fiind probele și indiciile evidente privind săvârșirea unor infracțiuni cu o gravitate deosebită împotriva ordinii constituționale”, conchis inițiatorii moțiunii simple.

Predoiu îl acuză pe George Simion și partidul AUR de „dezinformare deliberată” și spune că va participa la plen

Cătălin Predoiu i-a acuzat pe George Simion și AUR de „dezinformare deliberată” pentru că susțin că refuză să se prezinte în plenul în care va fi dezbătută și votată moțiunea simplă. „M-am prezentat întotdeauna în fața Parlamentului, în toate momentele importante, inclusiv înainte de ridicarea MCV și de intrarea României în spațiul Schengen. O voi face, firesc, și de această dată”, a adăugat ministrul de Interne.

„Am observat declarațiile recente ale domnului George Simion și ale partidului AUR, potrivit cărora aș refuza să mă prezint în fața Parlamentului cu prilejul moțiunii simple. Această afirmație este falsă și face parte dintr-un efort de dezinformare deliberată. Așa cum am declarat public, încă de săptămâna trecuta, „eu am mai trecut prin astfel de moțiuni și înainte de ridicarea MCV și înainte de intrarea în spațiul Schengen. M-am prezentat în Parlament, am răspuns cu argumente oricăror întrebări. Asemenea practici, care apelează la distorsionarea realității pentru a induce în eroare opinia publică, nu servesc interesului cetățenilor și nu au loc într-un dialog politic onest”, a scris Cătălin Predoiu pe Facebook.

„M-am prezentat întotdeauna în fața Parlamentului, în toate momentele importante, inclusiv înainte de ridicarea MCV și de intrarea României în spațiul Schengen.

O voi face, firesc, și de această dată. Respect Parlamentul și principiile statului de drept. Întotdeauna am considerat dezbaterea instituțională ca fiind esențială într-o democrație sănătoasă. Ce nu pot respecta sunt încercările repetate de a intoxica spațiul public cu neadevăruri”, a mai spus el.

El a adăugat că „România are nevoie de stabilitate, de decizii responsabile și de o cultură a adevărului, nu de campanii de manipulare și politică-spectacol”.

„Personal, îmi voi continua activitatea cu seriozitate și transparență, așa cum am făcut și până acum, și voi răspunde tuturor întrebărilor formulate în mod legitim, în cadrul prevăzut de lege”, a conchis Predoiu.

