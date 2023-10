Moțiunea simplă împotriva ministrului Finanţelor, Marcel Boloş, a fost respinsă de Parlament

Moțiunea simplă a USR şi a partidului Forţa Dreptei depusă împotriva ministrului Finanţelor Marcel Boloş, intitulată „Marcel Boloş, un ministru care creşte taxele cu zâmbetul pe buze”, a fost respinsă de Camera Deputaților. Pe 18 octombrie, liderii celor două partide anunţau că vor depune această moţiune simplă, ca urmare a deciziei Curţi Constituţionale prin care a declarat constituţional pachetul de măsuri fiscal-bugetare şi a respins sesizarea Opoziţiei.

Moţiunea simplă nu a întrunit numărul de voturi necesar adoptării, fiind 85 de voturi „pentru”, 160 „împotrivă”, o abţinere, iar doi deputaţi nu au votat deloc, a anunţat vicepreşedintele Camerei, deputatul PSD Daniel Suciu, potrivit News.ro.

Ministrul Finanţelor Marcel Boloş a declarat, luni la dezbaterea moţiunii simple, că „cei care au elaborat PNRR şi practic i-au condamnat fără echivoc, să facă reforma fiscală, acum vin plini de patriotism feroce şi le spun că duc România pe marginea prăpastiei”.

„Dacă v-a păsat atât de mult de contribuabili, dacă aţi fi vrut să evitaţi această prăpastie cu adevărat, atunci puneaţi în acelaşi PNRR că tăiaţi numai cheltuielile publice, niciun cuvânt nu este amintit despre acest lucru, sau că încercaţi să vă luptaţi cu evaziunea fiscală. Aţi preferat să puneţi această sarcină grea de a face rost de bani pe umerii exclusiv ai contribuabililor, fără ca măcar în treacăt să amintiţi de aparatul stufos de stat sau de flagelul acesta al evaziunii fiscale”, le-a transmis Boloş celor din Opoziţie.

Marcel Boloş a mai arătat despre demersul Opoziţiei de a depune moţiune că a decis să caute un ţap ispăşitor, un acar Păun, pentru toate aceste măsuri cuprinse în lege şi desigur acela nu putea fi altul decât ministrul de finanţe”.

Ministrul Finanţelor a citat din PNRR, despre care a spus că este „un document de ţară dacă a fost lucrat în secret de o parte din semnatarii moţiunii şi asumat în timp ce ei erau la guvernare”.

Ministrul PNL a arătat că primul lucru pe care trebuie să îl lămurească este unde suntem acum şi ce avem de făcut în continuare.

„În luna iunie 2023, pe data de 15, când am preluat mandatul de ministru al Finanţelor României, deficitul bugetar era deja la cote alarmante, respectiv la 2,34% din PIB, ceea ce în termeni nominali a însemnat 37,44 miliarde lei. Acesta a fost situaţia pe care am găsit-o. Pentru toată lumea este foarte clar că am ajuns într-un moment cheie în care, aşa cum spune vorba românului, ne-am întins mai mult decât ne este plapuma, adică am cheltuit numai până în luna mai 2023 cu 37,44 miliarde lei mai mult decât avem venituri realizate”, a afirmat Boloş.

