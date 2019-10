Motivul pentru care Dan Barna vrea mutarea anchetei care îl priveşte de la DLAF la DNA: Nu vreau să fiu verificat de Viorica Dăncilă

Liderul USR şi candidatul alianţei USR-PLUS la alegerile prezidenţiale din noiembrie, Dan Barna, a declarat vineri că a cerut mutarea anchetei în ceea ce priveşte proiectele sale cu fonduri europene de la DLAF pentru că instituţia se află în subordinea guvernului condus încă de Viorica Dăncilă.

„E foarte simplu: Pentru că nu vreau să fiu verificat de doamna Dăncilă. Se mai îndoieşte cineva, într-un guvern în care ministrul Transporturilor cere companiei Tarom să nu mai ridice avioanele de la sol, se îndoieşte cineva că doamna Dăncilă ar avea vreo problemă să-i ceară lui Toni Greblă să verifice puţin cu anti-frauda? Deci suntem în campanie electorală pentru prezidenţiale, e clar că discutăm în această cheie. Şi nu vreau, repet, să fiu verificat de doamna Dăncilă, este ridicol şi absurd”, a declarat Dan Barna.

„Sunt total dechis, dar vreau ca verificarea să fie făcută de o instituţie care nu e subordonată politic unui contracandidat direct. Eu nu bănuiesc nimic, doar constat un timing prin care o instituţie a statului român coordonată şi controlată direct de un contracandidat ar putea să aibă un atribut în momentul de faţă.

Nu am nicio problemă, repet, am discutat deschis şi cu jurnaliştii de la Rise, discut deschis cu oricine mă întreabă despre activitatea mea de consultant, sunt foarte mândru de activitatea mea de consultant, nu este nimic de ascuns şi nu este nimic ilegal în toată această activitate, dar am aşteptarea legitimă pentru un cetăţean al României ca verificările să fie făcute de o instituţie independentă politic, mai ales în campania electorală şi să nu fiu verificat de doamna Dăncilă, e foarte simplu”, a completat liderul USR.

Întrebat dacă ştia că DLAF îi verifică activitatea de consultant anterior apariţiei investigaţiei Rise Project, Barna a răspuns: „Categoric nu, nu am primit nicio înştiinţare, nicio notificare, nicio solicitare de clarificări la care să am ocazia să răspund, au fost toate aceste informaţii şi această promptitudine remarcabilă pentru guvernul doamnei Dăncilă, le-am aflat şi eu ieri din comunicările publice”.

