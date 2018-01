Motivul pentru care Dragnea ar fi suspendat o ședință de partid

Europarlamentarul Cătălin Ivan a comentat pe contul său de Facebook evoluţia lui Liviu Dragnea în partid susţinând că acesta a ştiut să se facă util şi să exploateze slăbiciunile celor din jur şi a relatat un moment amuzant când actualul lider al social-democraţilor a suspendat o şedinţă pentru a urmări serialul „Suleiman Magnificul”. Ivan comentează ironic că, văzându-i evoluţia lui Dragnea, acest fapt capătă o altă simbolistică, iar concluzia sa este că filmul ar trebui interzis, pentru că, „pe fondul lipsei de cultură, poate crea monştri”.

Cătălin Ivan spune că Liviu Dragnea a ştiut cum să profite de „slăbiciunile” celor din jur, iar acum a ajuns să controleze aproape toate instituţiile statului.

„Recunosc că nu l-am privit niciodată cu atenţie pe Liviu Dragnea. Am considerat că am multe alte lucruri mai importante de făcut decât să-l analizez, să încerc să înteleg ce urmăreşte, să-i anticipez planurile. Această indiferenţă a tuturor, mai ales a liderilor importanţi ai partidului, ne costă acum foarte scump. A ştiut să se facă util, să îşi facă loc discret, cu răbdare, să exploateze slăbiciunile celor din jur... şi am ajuns aici, cu el controlând aproape toate instituţiile importante ale statului”, a spus Ivan.

El povesteşte că Liviu Dragnea a spuspendat o şedinţă de partid pentru a urmări serialul „Suleiman Magnificul”, concluzia sa fiind că filmul ar trebui interzis deoarece „naşte monştri” pe fondul lipsei de cultură.

„Ne-am amuzat când a suspendat o şedinţă la partid ca să vadă Suleiman Magnificul. Văzându-i însă evoluţia, acel moment capătă o simbolistică nouă. După criza Shaidehh a urmat criza Plumb şi Shaidehh, apoi criza Carmen Dan şi acum catastrofa Dăncilă. Concluzia este că filmul Suleiman Magnificul ar trebui interzis pentru că, pe fondul lipsei de cultură, poate crea monştri”, a conchis europarlamentarul.

