În ultima ședință de plen a acestei sesiuni legislative, parlamentarii au votat pentru eliminarea diurnei de cazare pe care o încasau aleșii care au locuințe în București sau Ilfov. Deși la votul din plen inițiativa a trecut fără probleme, nu au lipsit scandalul și afirmațiile scandaloase. Un senator de la POT a motivat că munca unui parlamentar este deosebit de solicitantă și că banii de chirie îl ajută atunci când are nevoie de un moment de reculegere, departe de cei șapte copii.

20 de deputați și 12 senatori au încasat lunar între 4.600 și 6.000 de lei pentru decontarea chiriei. Potrivit Europa Liberă, printre chiriașii finanțați de Parlament se numără deputatul AUR Mugur Mihăescu. Același deputat care deține o casă în voluntari și trei restaurante în Centrul vechi al capitalei. El susține acum că votează legea cu două mâini și a explicat că nu a avut habar ce bani a primit de la Parlament.

Mugur Mihăescu, deputat AUR: Nu am apartament în București. Am casă în Ilfov. N-am problemă sa o donez.

Reporter: De ce nu ați donat până acum?

Mugur Mihăescu, deputat AUR: Nu am știut ce încasam. Eu, unul, habar nu aveam ce conține acea diurnă pe care o luam.

Și pentru fostul ministru de finanțe Adrian Câciu, de la PSD, banii de chirie erau un mister.

Adrian Caciu, parlamentar PSD: Începând cu luna iunie, am renunțat și am returnat toți banii de cazare. Legea veche permitea și mi s-a părut normal, de când noi am luat inițiativa de a modifica legea, să revenim și în partea morală și nu numai în cea de legalitate.

La dezbaterea din plen au existat și păreri împotriva inițiativei. Un senator POT spune că deși are deja o locuință în București, are nevoie și de un loc de reculegere, departe de nevastă și cei șapte copii.

Gheorghe Vela, senator POT: Munca de parlamentar e o muncă deosebit de solicitantă. Când ai făcut o făgăduință să aperi interesele românilor, ai nevoie de liniște. Da, locuiești în București, dar poate ai o familei numeroasă, cum am eu 7 copii. Ai nevoie de loc de reculegere. E nevoie ca toți senatorii să beneficieze de drepturi egale. Nu doar cei din provincie.

Florin Velcescu, deputat AUR: Aș fi dorit să văd mai multă austeritate din partea parlamentarilor. În cetățeni dăm cu biciul tare. Să aplicăm la toată lumea, dacă facem ceva

Alexandru Dimitriu, deputat USR: E o chestiune de bun simț. Bunul simț nu trebuie reglementat. Trebuie să existe. E de bun simț să nu iei bani de cazare dacă ai o proprietate în București și lucrezi în București. E de bun simț să nu iei bani de cazare dacă locuiești în Ilfov. Poate în viitor o să avem bunul simț necesar să nu mai reglementăm bunul simț.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, spune ca reforma statului ar trebui să pornească de sus în jos.

„Reforma statului trebuie să plece de la vârf și nu de la oamenii care muncesc din greu! (...) Voi veni rapid cu un pachet de măsuri consistente care va cuprinde o tăiere drastică a privilegiilor și sinecurilor. Repet: trebuie acționat de sus în jos, dacă vrem să trecem cu bine peste această perioadă dificilă pentru economia României, a transmis președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu pe Facebook.

În medie, un parlamentar primește lunar un salariu de aproximativ 11.000 de lei net. Aleșii mai beneficiază de încă aproximativ 17.000 de lei lunar pentru birourile parlamentare, decontarea transportului, deplasări în străinătate și abonament la telefonul mobil.

