Dan Motreanu acuză PSD și AUR că fac parte din același sistem politic: liderul PNL amintește voturile date lui Simion la prezidențiale

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, acuză cele două partide că urmăresc menținerea controlului și manipularea electoratului. Mesaje critice au venit de la mai mulți lideri PNL, cu doar câteva zile înainte de votarea moțiunii de cenzură. Raluca Turcan a avut și ea un apel pentru social-democrați, dar a criticat inclusiv formațiunea liberalilor pentru că și-au creat „o imagine de breloc al PSD”.

„PSD și AUR – două fețe ale aceluiași sistem politic. Se declară adversari, dar acționează ca aliați ori de câte ori interesele o cer. Asta nu mai este o coincidență — este un tipar.

La prezidențialele din 2024, în primul tur, jocurile din culise au însemnat voturi din zona PSD pentru George Simion. În 2025, PSD a refuzat să-l susțină în turul doi pe Nicușor Dan— nu dintr-o pretinsă neutralitate, ci din calcul politic, știind că o parte din electoratul său este mai aproape de AUR. „Lăsăm votul liber” a însemnat, de fapt, ajutor indirect pentru George Simion”, a scris Dan Motreanu, duminică, pe Facebook.

„AUR, anexa utilă a PSD”

Liberalul susține că AUR nu este o alternativă reală la PSD ci „o anexă utilă”.

„PSD joacă rolul „responsabilului”. AUR joacă rolul „rebelului”.Dar rezultatul e același: menținerea controlului și manipularea electoratului. (...) Este momentul ca, dacă tot acționează împreună, să își asume acest lucru.

Dacă dărâmă Guvernul împreună, să iasă în față și să oficializeze această colaborare. Să formeze Guvernul împreună și să răspundă direct pentru consecințe. Fără jocuri de culise. Fără ambiguitate. Fără teatru politic”, a mai transmis acesta.

„PNL și-a amanetat viitorul electoral”

Un mesaj a transmis și Raluca Turcan, care susține că PSD are două zile la dispoziție să arate dacă „respectă regulile interesului public, nu pe cele ale interesului politic imediat”. Aceasta a vorbit și despre cât a avut PNL de pierdut de pe urma colaborării cu PSD la guvernare.

„Relația PNL–PSD din timpul guvernărilor comune din ultimii ani a fost o succesiune de compromisuri costisitoare. Am făcut concesii care ne-au îndepărtat de oameni — în special de cei din mediul urban, de antreprenori, de cei activi, care țin economia în picioare. Am lăsat impresia că suntem la cheremul PSD, iar acest lucru s-a văzut și s-a simțit până la firul ierbii. Am ajuns să avem o imagine publică de „breloc” al PSD.

Poate că am tăcut prea mult atunci când unele decizii interne au fost convenabile pentru PSD. PNL și-a amanetat viitorul electoral pentru o liniște de moment. A urmărit avantaje imediate, în loc să gândească strategic — ca un partid care aspiră la 30%, nu unul care se mulțumește cu 14%”, a scris Turcan pe Facebook.

Aceasta arată că PNL a avut de câștigat de pe urma discursurilor anti-PSD, cu o identitate de partid asumată:

„Românii ne-au acordat încrederea exact atunci când am ales să fim noi înșine. Nu eram la masa PSD, ci alternativa la ea. (...) Astăzi, lecția este simplă: compromisurile fără direcție erodează, iar costul — politic și de încredere — este uriaș.”

