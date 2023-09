Motreanu, despre noile taxe: Am reușit să scoatem în ultimele 24 de ore pragul de 30% pe profitabilitate, discriminatoriu și periculos

Prim-vicepreședintele PNL Dan Motreanu a transmis, marți, după publicarea proiectului de lege privind măsurile fiscal-bugetare, care conțin noi taxe și impozite, că PNL „a reușit” să păstreze cota unică, deși PSD a dorit introducerea impozitului progresiv. Totodată, acesta notează, printre altele, că PNL a mai „reușit cu eforturi uriașe” să păstreze 8% impozitul pe dividende și să nu crească „la 16, 12 sau «măcar» 10, cum au dorit PSD și Ministerul Finanțelor”.

„A ieșit OUG pe Fiscalitate în transparență! După mai bine de trei luni de certuri, contre, argumente prezentate, motive invocate și realități am rezistat.

Am reușit:

- să păstrăm Cota Unică, deși PSD a dorit introducerea Impozitului Progresiv;

- cu eforturi uriașe să păstrăm 8% impozit pe Dividende și nu să îl creștem la 16, 12 sau «măcar» 10 cum au dorit PSD și Ministerul Finanțelor;

- Am reușit să blocăm introducerea impozitului de 1% anual pe proprietăți cumulate și a rămas o formă de 0,3% anual strict pentru proprietățile individuale ce depășesc 500.000 de euro și strict pentru ceea ce depășește și scoțând creditul bancar, în cazul celor ce au, nu este pe proprietăți individuale cumulate;

- Am păstrat majoritatea facilităților la Construcții, Agricultură și parțial IT;

- Am reușit să păstrăm pragul de 500.000 euro la Microîntreprinderi și să scoatem în ultimele 24 de ore și pragul de 30% pe profitabilitate, care era discriminatoriu și periculos ca idee;

- S-a introdus un impozit pe cifra de afaceri strict pentru companiile cu cifra de afaceri peste 50 milioane euro și care nu au declarat profit în ultimul/ultimii 3 ani, așa numitul ajustor fiscal. Nu e un impozit adăugat pentru cei ce plătesc impozit pe profit și se aplică strict după ce se scot investițiile;

- am reușit să introducem un prag (PSD dorea fără prag) în cazul impozitului pentru profesiunile liberale (ar fi fost afectați 268.000 de persoane);

- Am reușit să păstrăm Cota generală de TVA la 19%, Comisia ne cerea să mărim cu câte 1 punct procentual la fiecare 6 luni;

– Am reușit să păstrăm TVA scăzut la cărți și evenimente culturale, adică nu am modificat Cota de 5%”, arată prim-vicepreședintele PNL Dan Motreanu.

Ministerul Finanțelor a publicat proiectul de lege privind noile măsuri fiscal-bugetare, pentru care Guvernul ar urma să îşi asume răspunderea în Parlament. Acesta prevede impozit de 1% pe cifra de afaceri a IMM-urilor până la venituri de până la 60.000 euro pe an și de 3% dacă veniturile depășesc această sumă. Guvernul a renunțat la impozitarea cu 16% pe profit dacă rata de rentabilitate trece de 30%. Companiile cu afaceri de peste 50 de milioane de euro vor plăti un impozit minim de 1% pe cifra de afaceri. Și băncile vor plăti un impozit de 1% pe cifra de afaceri. Scutirea de impozit în IT se menține doar pentru venituri sub 10.000 lei brut și se introduce plata CASS în agricultură, construcții și industria alimentară. De asemenea, actul normativ prevede reducerea numărului total de funcţii de conducere, condiţionează acordarea voucherelor de vacanţă de nivelul salariului și limitarea nivelului sporurilor. Se majorează acciza la alcool şi tutun, crește TVA de la 5% la 9% pentru locuințe, panouri fotovoltaice, iar pentru produsele cu un conținut ridicat de zahăr TVA crește de la 9% la 19%. De asemenea, Coaliția a decis să introducă o taxă de 0,3% pentru imobilele mai scumpe de 500.000 de euro și mașinile cu o valoare de peste 75.000 de euro. Taxa se va aplica pentru suma care reprezintă diferența dintre plafon și valoarea proprietății.

Editor : Alexandru Costea