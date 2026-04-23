Motreanu, după prima ședință de Guvern fără miniștrii PSD: „Executivul are puteri depline”

Ședință de guvern, 23 aprilie. Foto: gov.ro

Secretarul general al PNL susține că Guvernul are puteri depline și poate lua în continuare decizii, chiar și fără miniștrii PSD. Dan Motreanu mai spune că Ilie Bolojan va continua reformele începute. 

Prima ședință a Guvernului Bolojan fără miniștrii PSD: au fost discutate 39 de acte normative.

Guvernul are puteri depline: poate emite ordonanțe de urgență, poate iniția proiecte legislative pe care să le trimită Parlamentului. Va putea face aceste lucruri și după demisia miniștrilor PSD”, a scris Dan Motreanu pe Facebook.

Secretarul general al PNL susține că vor fi interimari doar miniștrii care vor prelua atribuțiile demisionarilor din PSD”:

PNL își asumă în continuare responsabilitatea guvernării, alături de celelalte partide proeuropene. România are nevoie de stabilitate, de o direcție clară și de decizii ferme.

Ilie Bolojan va continua reformele începute, va lua noi măsuri pentru reducerea risipei banilor publici și pentru o administrație mai eficientă.

Citește și: „Ziua demisiei”. Miniștrii PSD, absenți de la ședința Executivului. Dogioiu: Guvernul are puteri depline. Interimate sunt la ministere

Război în Orientul Mijlociu, ziua 55. Iranul a obținut primele încasări din taxele impuse în Ormuz. Trump vrea un „acord avantajos"
Accesul muncitorilor străini pe piața muncii din România, reglementat prin OUG. Ce interdicții apar pentru angajatori
Guvernul a aprobat programul „Fertilizare in Vitro" pentru 2026-2030. Cine poate beneficia de voucherele de 15.000 de lei
