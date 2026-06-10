Motreanu îi răspunde lui Grindeanu: „Curaj! Preluați guvernarea și puneți în practică soluțiile PSD”

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, răspunde la atacul lui Sorin Grindeanu la adresa PNL, cerându-i liderului PSD să preia guvernarea, pentru că social-democrații au majoritate împerună cu AUR. „Cine îl împiedică pe Sorin Grindeanu să realizeze toate lucrurile minunate pe care pretinde că le vrea pentru români?”, întreabă Dan Motreanu.

„Curaj, Sorin Grindeanu! Preluați guvernarea și puneți în practică soluțiile PSD! A trecut mai mult de o lună de când PSD și AUR au demis Guvernul Ilie Bolojan. În loc să își asume guvernarea, Sorin Grindeanu se răfuiește cu PNL pe Facebook.

PSD are majoritate. A dovedit-o la moțiune și la voturile din Parlament din ultima lună. Cine îl împiedică pe Sorin Grindeanu să realizeze toate lucrurile minunate pe care pretinde că le vrea pentru români?”, a scris Dan Motreanu miercuri într-un mesaj pe Facebook.

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„Românii înțeleg șmecheria la care vrea să recurgă PSD: să preia prin interpuși ministerele care dau bani (Dezvoltare, Agricultură, Transporturi) și să lase altora funcțiile în care trebuie luate decizii dificile, precum postul de premier. Iar după șase luni, când nu le va mai conveni premierul, să-l demită tot printr-o moțiune de cenzură scrisă, semnată și votată împreună cu AUR”, a mai arătat liderul PNL.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat miercuri un atac dur la adresa liberalilor, cărora le transmite că „se poate şi fără ei” la guvernare. El i-a răspuns astfel lui Ciprian Ciucu și a acuzat PNL că „împroaşcă cu venin oameni decenţi care au acceptat să încerce să repare dezastrul lăsat de Ayatollahul Încruntat al lor”.

„Lor le transmit: se poate şi fără voi! De la preşedintele Senatului şi până la ultimul reprezentant, toţi plecaţi acasă! În 7 ani aţi dat 4 prim-miniştri – fără să aveţi vreun merit electoral. Sunteţi mânaţi de orgolii, creaţi doar blocaje şi găsiţi pretexte. Acum împroşcaţi cu venin oameni absolut decenţi şi cu o reputaţie profesională ireproşabilă, care au acceptat să încerce să repare ceva din dezastrul lăsat de Ayatollahul Încruntat al vostru. Uitaţi mereu esenţialul. La final de zi, it's the economy!”, a scris Sorin Grindeanu în mesajul adresat PNL.

Editor : B.P.