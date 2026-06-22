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Motreanu: Nu orice membru al partidului poate angaja politic PNL printr-o decizie personală. Poziţia PNL e clară

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Dan motreanu
Dan Motreanu, europarlamentar și secretar general al PNL. Inquam Photos / George Calin
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Prim-vicepreşedintele PNL, Dan Motreanu, a transmis că asocierea actualului Guvern cu Partidul Naţional Liberal doar pe baza apartenenţei individuale a unor persoane reprezintă o manipulare a realităţii politice şi o încercare de a induce în eroare opinia publică.

Poziţia PNL este clară, publică şi consecventă - partidul nu face parte din actuala formulă guvernamentală şi nu există niciun acord politic care să justifice o astfel de afirmaţie, a precizat Motreanu.

„În spaţiul public au apărut în ultima perioadă afirmaţii potrivit cărora actualul Guvern ar avea în componenţa sa Partidul Naţional Liberal. Aceste interpretări sunt eronate şi ignoră atât realităţile politice, cât şi deciziile statutare adoptate de Partidul Naţional Liberal. În primul rând, pentru ca un Guvern să poată fi considerat un Guvern PSD-PNL, este necesară existenţa unui acord politic formal între cele două partide, materializat printr-un protocol semnat şi asumat de ambele formaţiuni. În absenţa unui astfel de protocol, nu se poate susţine că PNL face parte din actuala formulă de guvernare”, a explicat Motreanu pe Facebook.

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În al doilea rând, mai spune el, Partidul Naţional Liberal a adoptat, prin forurile sale statutare, o serie de decizii clare privind poziţionarea politică a partidului.

„Cea mai recentă reconfirmare a acestei orientări a avut loc în cadrul Congresului Extraordinar desfăşurat ieri, unde a fost reiterată opţiunea politică potrivit căreia PNL nu va mai intra într-un guvern alături de PSD. Aceste decizii au fost luate în mod democratic, în conformitate cu statutul partidului, şi reprezintă voinţa exprimată de structurile sale de conducere şi de membrii săi. De asemenea, este absurd să se afirme că simpla prezenţă într-un Guvern a unor persoane care au fost sau sunt membre ale PNL transformă automat acel Executiv într-un guvern care are în componenţa sa Partidul Naţional Liberal. O astfel de interpretare ignoră diferenţa fundamentală dintre opţiunea individuală a unei persoane şi poziţia oficială a unui partid politic”, consideră Motreanu.

PNL este astăzi una dintre cele mai mari formaţiuni politice din România, având peste 150.000 de membri, arată el.

„Nu orice membru al partidului poate angaja politic Partidul Naţional Liberal printr-o decizie personală. Reprezentarea politică a PNL este stabilită exclusiv prin hotărârile adoptate de forurile statutare şi prin deciziile oficiale ale conducerii partidului. În consecinţă, asocierea actualului Guvern cu Partidul Naţional Liberal doar pe baza apartenenţei individuale a unor persoane reprezintă o manipulare a realităţii politice şi o încercare de a induce în eroare opinia publică. Poziţia PNL este clară, publică şi consecventă: partidul nu face parte din actuala formulă guvernamentală şi nu există niciun acord politic care să justifice o astfel de afirmaţie. Partidul Naţional Liberal va continua să îşi susţină valorile şi proiectele politice în conformitate cu mandatul primit de la membrii săi şi cu deciziile adoptate în mod democratic de structurile sale statutare”, a precizat Motreanu.

Editor : A.P.

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