Motreanu (PNL) cere "o minimă demnitate": Demisiile miniştrilor PSD ar trebui să fie urmate de retragerea tuturor celor numiţi politic

Secretarul general al PNL, europarlamentarul Dan Motreanu, afirmă că demisiile miniştrilor PSD ar trebui să fie urmate de retragerea tuturor celor numiţi politic, secretarii de stat sau prefecţii. El a mai spus că o minimă demnitate le-ar impune să evite agăţarea de funcţii şi spectacolul politic ieftin.

”Duplicitate politică, marca PSD: Bolojan este ilegitim pentru miniştrii PSD, care au demisionat, şi legitim pentru secretarii de stat şi prefecţii PSD, care nu demisionează. O adevărată ieşire de la guvernare înseamnă renunţarea la toate funcţiile obţinute politic, nu pe bucăţi, nu de faţadă”, a scris Dan Motreanu joi pe Facebook.

Secretarul general al PNL consideră că ”demisiile miniştrilor PSD ar trebui să fie urmate de retragerea tuturor celor numiţi politic din partea partidului, cum ar fi secretarii de stat sau prefecţii”.

”Chiar dacă nimeni, în afară de propriul partid, nu îi împinge afară din Guvern, o minimă demnitate le-ar impune să evite agăţarea de funcţii şi spectacolul politic ieftin.

Premierul Ilie Bolojan a cerut ca oamenii din ministere să fie păstraţi sau eliberaţi din funcţii exclusiv pe criterii de competenţă, nu pe criterii politice”, mai afirmă Motreanu.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi, după şedinţa de Guvern, că premierul Bolojan a cerut ca din ministere să fie păstraţi sau eliberaţi din funcţii oameni, exclusiv pe criteriul competenţei şi a felului în care îşi fac datoria, nu pe criterii politice”.

