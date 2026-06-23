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Motreanu: Putem vota un guvern minoritar PSD. Dacă nu vor guvernarea, PNL va forma un cabinet minoritar cu USR şi UDMR

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dan motreanu ilie bolojan robert sighiartau
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Prim-vicepreşedintele PNL Dan Motreanu transmite, marţi, că liberalii îşi respectă promisiunea de a nu mai guverna cu PSD iar în cazul în care PSD se angajează să realizeze reformele, liberalii pot vota un guvern minoritar PSD, dar PNL va rămâne în opoziţie. El mai spune că, dacă PSD nu vrea să îşi asume răspunderea guvernării, PNL va forma un guvern minoritar alături de USR şi UDMR. 

Prim-vicepreşedintele Dan Motreanu afirmă că PNL i-a prezentat preşedintelui Nicuşor Dan soluţia propusă pentru deblocarea crizei politice generate de PSD. 

„PNL propune învestirea unui guvern minoritar pe baza unui Acord pentru România, valabil până la sfârşitul anului. Este vorba despre angajamentul oricărui guvern de a continua măsurile pentru reducerea deficitului bugetar. Un alt aspect important îl reprezintă angajarea răspunderii în Parlament pentru toate proiectele care vizează reforme din PNRR, imediat după instalarea noului executiv”, subliniază Motreanu. 

Potrivit prim-vicepreşedintelui PNL, „partidele care semnează acest Acord trebuie să se angajeze să nu depună moţiuni de cenzură împotriva guvernului până la sfârşitul anului”. 

„Viitorul executiv trebuie să poată lucra şi să pregătească bugetul pentru anul 2027. În condiţiile în care partidele ar semna un astfel de Acord naţional, există două variante care pot fi luate în calcul: un guvern minoritar PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR şi UDMR. În cazul în care PSD se angajează să realizeze aceste reforme, putem vota un guvern minoritar PSD, dar PNL va rămâne în opoziţie”, adaugă Motreanu. 

El menţionează că, dacă PSD nu vrea să îşi asume răspunderea guvernării, PNL va forma un guvern minoritar alături de USR şi UDMR, având ca obiectiv îndeplinirea angajamentelor menţionate. 

„În acest fel, putem încheia criza politică generată de PSD”, explică Dan Motreanu. 

Prim-vicepreşedintele PNL mai arată că PNL îşi va respecta promisiunea de a nu mai guverna alături de PSD. 

„Guvernul Ilie Bolojan a fost învestit în urmă cu un an şi a fost nevoit să ia măsuri dificile, dar necesare, care au pus ţara pe traiectoria corectă, prin reducerea deficitului bugetar, demararea unor reforme, eliminarea unor privilegii”, apreciază Motreanu. 

Editor : A.C.

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