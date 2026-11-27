Dan Motreanu, secretarul general al PNL, a declarat că Sorin Grindeanu a descoperit nota de plată a propriei guvernări şi este revoltat că trebuie să o achite. „Cât tupeu trebuie să ai, după ce ai făcut parte din guvernarea Ciolacu care a dus România la cel mai mare deficit bugetar din UE”, a afirmat Motreanu, după criticile liderului PSD privind situaţia financiară a ţării.

„Sorin Grindeanu a descoperit nota de plată a propriei guvernări şi este revoltat că trebuie să o achite! Cât tupeu trebuie să ai, după ce ai făcut parte din guvernarea Ciolacu care a dus România la cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană”, a scris secretarul general al PNL pe Facebook.

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Dan Motreanu a arătat că „Sorin Grindeanu vorbeşte astăzi despre obligaţii de plată fără acoperire bugetară, tocmai Sorin Grindeanu, cel care, în calitate de ministru al Transporturilor, se lăuda public că a ajuns la un grad de supracontractare de 300%”.

„Cine trebuia să plătească aceste contracte, domnule Grindeanu? Nu ştiaţi, atunci când le-aţi semnat, că lucrările executate vor trebui şi plătite?

Nu investiţiile sunt problema, ci lipsa de responsabilitate în asigurarea finanţării lor. PSD a făcut din această practică un model de guvernare: a majorat cheltuielile fără venituri suficiente, a semnat contracte fără să asigure finanţarea necesară şi a transferat povara financiară asupra guvernelor următoare şi, în cele din urmă, asupra cetăţenilor. PSD a încercat să încaseze capitalul electoral, iar românii au rămas să achite facturile”, a precizat Motreanu.

El a menționat că „astăzi, România plăteşte zeci de miliarde de lei anual numai pentru dobânzile la datoria publică, bani care ar fi putut fi folosiţi pentru indexarea pensiilor, a alocaţiilor copiilor, a indemnizaţiilor persoanelor cu dizabilităţi sau pentru creşterea salariilor.

„Unde sunt banii românilor, domnule Grindeanu? În dobânzile uriaşe generate de împrumuturile statului- 60 de miliarde pentru dobânzile din anii anteriori. În găurile negre ale companiilor de stat, protejate politic ani la rând. În risipa din administraţia publică. În facilităţile acordate unor companii de stat care nu performează. În miliardele de lei pe care statul nu reuşeşte să le colecteze, inclusiv din cauza protecţiei politice asigurate de PSD.

Ilie Bolojan a încercat să oprească această risipă. În primele nouă luni ale acestui an, iar cheltuielile de personal s-au redus cu peste 4,4 miliarde de lei faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut”, a spus Motreanu.

Potrivit secretarului general al PNL, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a demontat propaganda PSD privind „greaua moştenire”, iar Sorin Grindeanu insistă însă tot în direcţia asta.

„Ministrul Finanţelor a confirmat că deficitul bugetar continuă să scadă. După primele zece luni din 2026, acesta a ajuns la 3,92% din PIB, faţă de 5,6% în aceeaşi perioadă a anului trecut. Deficitul este cu 27 de miliarde de lei mai mic decât anul trecut. Dacă PSD nu ar fi blocat în mod repetat reformele, România ar fi putut crea spaţiul bugetar necesar pentru indexarea veniturilor populaţiei în 2027. Dar PSD a preferat să îl demită pe Ilie Bolojan decât să renunţe la privilegiile şi la mecanismele sale de control asupra resurselor publice. PSD nu poate poza astăzi în apărătorul românilor pe care propriile sale politici i-au sărăcit. Înainte de a cere explicaţii de la Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu ar trebui să aibă decenţa de a le cere scuze românilor”, a mai explicat Motreanu.

Preşedintele PSD Sorin Grindeanu a declarat că românii au fost sărăciţi şi economia a fost pusă pe butuci degeaba şi nu o mai spune doar PSD, ci scrie în raportul prezentat astăzi de ministrul Finanţelor.

El a afirmat că, după zece luni deficitul e la 3,92% din PIB, faţă de 5,64% anul trecut, doar că în spatele acestei cifre au rămas plăţi neachitate de zeci de miliarde, adică peste 2% din PIB, un preţ uriaş care a sufocat economia. Grindeanu a afirmat că ministrul Finanţelor are acum de pus ordine în plăţi şi de făcut o rectificare corectă, cu priorităţi clare şi apoi „să facă un buget pe 2027 realist, fără cosmetizări de tip Bolojan”.

Editor : Ș.R.