Prim-vicepreşedintele PNL, Dan Motreanu, a afirmat, luni seară, că „Guvernul trădătorilor nu a obţinut votul Parlamentului nici după ce premierul desemnat s-a umilit în faţa AUR”. Liberalul afirmă că nu se întrevede o soluţie dinspre PSD, „partidul care a declanşat această criză politică”. Motreanu cere noi consultări convocate de preşedintele ţării. La rândul său, Robert Sighiartău consideră că „Sorin Grindeanu, care este unul dintre marii responsabili ai acestei crize, trebuie să-și revizuiască atitudinea” și „că o demisie de onoare se impune”.

„Guvernul trădătorilor nu a obţinut votul Parlamentului nici după ce premierul desemnat s-a umilit în faţa AUR, într-o încercare disperată de a obţine sprijinul acestui partid. Partidul Naţional Liberal nu a votat guvernul PSD-Veştea şi a anunţat că nu va mai guverna cu PSD. Guvernul respins de Parlament era controlat de PSD, Adrian Veştea fiind doar o marionetă a PSD”, a scris, luni seară, pe Facebook, prim-vicepreşedintele PNL, Dan Motreanu.

Potrivit acestuia, „la şase săptămâni după demiterea Guvernului Bolojan, nu vedem o soluţie care să vină de la PSD, partidul care a declanşat această criză politică”.

„Partidul Naţional Liberal a indicat şi soluţia ieşirii din criza politică: un acord politic prin care partidele semnatare să se angajeze ca, timp de şase luni, să respecte o serie de condiţii. Este vorba de angajamentul oricărui guvern de a-şi asuma răspunderea în Parlament pentru proiectele din PNRR, de a păstra echilibrul bugetar, de a susţine programele de investiţii. În condiţiile în care partidele ar semna un astfel de pact naţional, există două variante care pot fi luate în calcul: un guvern minoritar PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR şi UDMR”, a mai transmis liberalul.

Potrivit lui Motreanu, „sprijinul pentru învestirea unui guvern poate fi negociat doar în mod transparent, prin noi consultări convocate de preşedintele ţării şi printr-o înţelegere scrisă, bazată pe principii şi nu pe negocieri făcute pe picior, după ce lista guvernului ajunsese deja la Parlament”.

Totodată, secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, a declarat că „guvernul trădării a căzut” şi a subliniat că au fost 48 de zile pierdute pentru România şi pentru români. El a anunţat că cei care au votat „guvernul trădării” nu mai fac parte din PNL. Liberalul a afirmat că „nu poți construi pe trădare și pe corupție morală” și a precizat că formațiunea face apel la responsabilitate.

„Au fost 48 de zile pierdute pentru România și pentru români. Au fost 48 de zile de presiune pe PNL și pe cei care au vrut doar să respecte voința cetățenilor și alegătorilor care i-au trimis în Parlamentul României. Ștampila trădării îi va urmări toată viața. PNL, încă de la început, a spus foarte clar că această criză nu ar fi trebuit să aibă loc”.

„În urmă, cu 10 zile, PNL a oferit soluţii clare pentru România. Fie guvern minoritar condus de Partidul Social Democrat, fie un guvern minoritar condus de Partidul Naţional Liberal împreună cu partidele partenere USR şi UDMR”, a mai spus el.

Mai mult, acesta i-a cerut președintelui Nicușor Dan să convoace consultări: „Trebuie clarificată direcţia politică a României. De aceea, îi solicităm preşedintelui României să convoace consultările. conform Constituţiei României, astfel încât în câteva zile să avem un guvern învestit care este în slujba românilor”.

Întrebat ce va face PNL după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că nu va susţine un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, Sighiartău a răspuns că se impune demisia de onoare a liderul social- democrat.

„Sorin Grindeanu, care este unul dintre marii responsabili ai acestei crize, trebuie să-și revizuiască atitudinea și cred că o demisie de onoare se impune. România are nevoie de un Guvern și cred că președintele României trebuie să fie într-adevăr un mediator”, a mai afirmat Sighiartău.

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Guvernul propus de Adrian Veştea nu a reuşit să primească voturile necesare pentru învestire. Cabinetul Veştea a primit voturi 189 de voturi „pentru”, deşi avea nevoie de minimum 233.

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Editor : A.M.G.