Mugur Isărescu: Un premier tehnocrat nu ar fi o soluție. Eu am fost. Spre sfârșitul mandatului vorbeam singur

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a declarat, marți, despre criza guvernamentală, că nu este bine ca formarea noului cabinet executiv să se prelungească și că un premier tehnocrat nu ar reprezenta o soluție bună. „Spre sfârșitul mandatului de premier vorbeam singur”, a spus Isărescu despre experiența sa ca premier tehnocrat în anii 1999 și 2000. 

„Nu va fi bine dacă formarea noului guvern se va prelungi foarte mult. Un premier tehnocrat nu ar fi neapărat o soluție. Eu am fost un astfel de premier, dar lumea uită că eu participam la ședințele de guvern încă înainte de asta, pentru că nu erau bani și negociam alături de ei toate acordurile cu FMI. 

Nu știu cât de ușor i-ar fi unui tehnocrat să intre rapid în probleme și mai ales să influențeze membri guvernului. Spre sfârșitul mandatului de premier vorbeam singur. Era campanie electorală și număram ca un deținut câte zile mai am până plec de la Palatul Victoria”, a afirmat Mugur Isărescu.

Nicușor Dan a avut, luni la Palatul Cotroceni, consultări cu toate partidele parlamentare, timp de șapte ore. La două săptămâni de la demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, partidele au mers la discuții cu președintele, fiecare cu propria soluție pentru criza politică. „Care este majoritatea pe care o propuneți?” este întrebarea pe care a adresat-o liderilor politici, a anunțat șeful statului. Economista FMI Delia Velculescu este o variantă de premier tehnocrat dorită de Nicușor Dan, potrivit unor surse politice. 

Președintele Nicușor Dan a lansat luni, după consultările de la Cotroceni privind formarea viitorului Guvern, un apel la responsabilitate adresat partidelor, astfel încât „să ajungă, într-un timp rezonabil, la un numitor comun”. 

