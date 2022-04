Muraru cere sancțiuni dure în cazul deputatului USR Filip Havârneanu: „Tribuna Parlamentului nu poate și nu trebuie să fie batjocorită”

Deputatul PNL Alexandru Muraru îi cere președintelui USR, Cătălin Drulă, să retragă sprijinul politic pentru Filip Havârneanu, deputatul acuzat că a ținut un discurs în Camera Deputaților în timp ce se afla în stare de ebrietate. „Domnul Drulă trebuie să demonstreze că USR nu ascunde mizeria sub preș în fața acestui adevărat examen de onestitate. Tribuna Parlamentului nu poate și nu trebuie să fie batjocorită, este un test pentru leadershipul dlui Drulă la conducerea USR.”, afirmă Muraru, potrivit unui comunicat de presă.

Comunicatul integral al deputatului și președintelui PNL Iași, Alexandru Muraru:

„Am asistat intrigați cu toții la discursul aproape incredibil, ezitant și absolut straniu al deputatului USR Filip Havârneanu la tribuna Camerei Deputaților din data de 13 aprilie 2022. Încă înainte de a urca la tribună, mai mulți colegi parlamentari l-au sfătuit amical pe Filip Havârneanu să plece acasă, să se odihnească și să revină pentru discurs după ce își va regăsi echilibrul, claritatea și limpezimea fizică și psihică. Materialele și documentările făcute de mass-media dovedesc aceste fapte.

În ciuda stării în care se afla și spre stupoarea colegilor, dl. Havârneanu a mers totuși la tribună pentru a face o declarație politică. Acest moment a trezit tuturor suspiciuni rezonabile privind consumul de alcool sau a unor substanțe interzise ce provoacă un comportament nefiresc.

În orice stat civilizat, o asemenea scenă este sinonimă cu excluderea din viața politică. Deputatul Filip Havârneanu nu se află la prima scenă de acest fel, au mai circulat imagini filmate în spații publice cu momente în care se află „la înălțime” în urma consumului unor substanțe specifice. Asta arată că nu vorbim despre un accident sau de o întâmplare nefericită care ar putea fi trecute cu vederea, ci este vorba despre un comportament devenit obișnuință.

Din păcate, în ultimii doi ani, tribuna Parlamentului României a fost de multe ori batjocorită de un grup politic extremist, căruia nu i-a păsat de consecințe și răspunderea mandatului parlamentar.

Dar USR este un partid democratic, cel puțin așa am considerat până acum. Este un motiv în plus pentru care domnul președinte Cătălin Drulă trebuie să ia măsuri fără echivoc și să nu contribuie la decredibilizarea acestei instituții, să sancționeze discursul public sub influența unor substanțe dubioase. Oricât ar părea de neverosimil, chiar și o parte dintre colegii din USR au admis incidentul creat de Filip Havârneanu. O astfel de acuzație venită și din interiorul USR necesită decizii ferme, iar domnul Drulă trebuie să demonstreze că USR nu ascunde mizeria sub preș în fața acestui adevărat examen de onestitate și prin care să răspundă măcar așteptărilor propriilor votanți cărora le-a promis constant că vor face „altfel” de politică. Tribuna Parlamentului nu poate și nu trebuie să fie batjocorită, este un test pentru leadershipul dlui Drulă la conducerea USR.

Este un caz clar în care, dacă ar fi fost surprins în trafic, domnului Havârneanu i-ar fi fost pusă fiola de către echipaje de poliție sau ar fi fost condus la cel mai apropiat spital pentru a i se lua probe de sânge prin care să se certifice dacă a consumat sau nu substanțe interzise.

Votanții USR nu vor să vadă pe cineva în stare de ebrietate sau tulburat de alte substanțe care ține discursuri în Parlament și este ulterior acoperit de conducerea proprie a partidului. Dacă așa ceva ar fi acceptabil pentru USR, care ar putea fi pretențiile ca ceilalți să nu facă la fel?

Parlamentul României are nevoie de acțiuni și gesturi care să conducă la creșterea credibilității sale ca instituție, iar distragerile și distracțiile domnului deputat Havârneanu nu pot fi în niciun caz modele de comportament și nici măcar nu poate fi vorba să tolerăm astfel de scene la tribuna Camerei Deputaților. Retragerea sprijinului politic deputatului Filip Havârneanu ar fi, din partea domnului Drulă, confirmarea că nu acceptă dezonorarea Parlamentului și implicit a românilor, iar dl. președintele USR trebuie să facă ceea ce ar face un lider de partid curat: să nu fie complice la discreditarea instituțiilor statului român.

Până la răfuielile cu președintele Klaus Iohannis, acuzațiile nefondate, dar și răspândirea miturilor marca Dragnea, potrivit căror politica este o mare conspirație a serviciilor secrete care păpușează instituțiile și politicienii pe scară largă, Dl Cătălin Drulă, președinte interimat al USR, trebuie să demonstreze că este ferm, este categoric și este decis să nu accepte compromisurile, comportamentele reprobabile și transformarea Parlamentului într-o stație pentru persoane aflate sub influența alcoolului.

În același timp, mă aștept că cei de la USR Iași, colegii domniei sale, în special deputații și senatorii USR, să reacționeze și să se dezică de un asemenea comportament, ferind organizația USR Iași de imaginea unui club unde se consumă frecvent alcool și substanțe interzise”