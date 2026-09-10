Muraru (PNL): Proiectul privind Ziua Tricolorului e o înţelegere PSD-AUR şi un şantaj la adresa UDMR, pentru a vota un guvern PSD

Deputatul liberal Alexandru Muraru spune că proiectul privind Ziua Tricolorului este o înţelegere PSD-AUR făcută împotriva minorităţii maghiare şi un şantaj la adresa UDMR, pentru a vota învestirea unui cabinet PSD.

„Să spunem lucrurilor pe nume: scoaterea acestui proiect de la sertar şi împingerea lui pe agenda Parlamentului reprezintă o înţelegere PSD–AUR pentru hărţuirea demnitarilor UDMR şi a aleşilor de etnie maghiară. Obiectivul este şi de a pune presiune pe UDMR pentru a vota un Guvern nefrecventabil şi falimentar pentru România, sustinut indirect de AUR şi de alte grupuri şi partide extremiste”, mai afirmă liberalul pe Facebook, potrivit News.ro.

Potrivit lui Muraru, „nu are alt scop decât transformarea primarilor, viceprimarilor, prefecţilor, subprefecţilor şi a celorlalţi oficiali maghiari în ţinte ale provocărilor, reclamaţiilor, amenzilor şi dosarelor penale”.

Deputatul PNL arată că proiectul a fost depus încă din 2023 şi a rămas blocat neexistand consens, dar acum - prin adaugarea a 35 de amendamente, majoritatea toxice - este evident că proiectul reprezintă o aberaţie juridică şi democratică.

„Readucerea lui acum, fără raportul comisiilor competente, demonstrează existenţa unui troc politic toxic între PSD şi AUR. Am reuşit să amânăm în comisia de Apărare deocamdată proiectul, dar blatul PSD-AUR pentru a hărţui UDMR, merge mai departe. Gândiţi-vă la românii care deţin demnităţi şi funcţii publice în Italia, Spania, Germania sau Regatul Unit. Cum ar fi ca aceştia să fie ameninţaţi cu amenzi, dosare penale şi chiar închisoare dacă, din diferite motive, nu pot participa la ceremonia dedicată drapelului statului în care trăiesc, muncesc, îşi cresc familiile şi îi reprezintă pe ceilalţi cetăţeni? Am considera, pe bună dreptate, că sunt discriminaţi şi persecutaţi pentru originea lor. Exact acest mecanism vrea acum PSD–AUR să-l instituie în România împotriva minorităţii maghiare”, afirmă Muraru.

El menţionează că proiectul este profund discriminatoriu. „Obligarea demnitarilor să participe la o ceremonie construită în jurul unei slujbe religioase, al binecuvântării şi al sărutării drapelului reprezintă un abuz intolerabil al statului. Oficialii de altă confesiune sau cei care au alte convingeri sunt puşi să aleagă între propria credinţă şi supunerea faţă de un ritual impus prin lege. Le este încălcată libertatea de conştiinţă şi le este anulat, în practică, dreptul la propria religie”, arată deputatul PNL.

Muraru mai consideră că „AUR şi PSD vor să transforme ceremonia publică într-un ritual obligatoriu de supunere”.

„Este o logică specifică regimurilor fasciste, naziste şi legionare: statul stabileşte gesturile prin care cetăţeanul trebuie să-şi demonstreze public loialitatea, iar refuzul devine motiv de sancţiune şi persecuţie. Un oficial poate fi amendat pentru că refuză să sărute drapelul, iar neparticiparea la ceremonie poate fi calificată drept abuz în serviciu, deschizând calea unui dosar penal şi a unei posibile pedepse cu închisoarea”, avertizează Alexandru Muraru.

El consideră că România are deja, prin lege, Ziua Drapelului Naţional, celebrată la 26 iunie.

„Tricolorul este unanim recunoscut drept simbol al unităţii, libertăţii şi demnităţii noastre naţionale. Acest proiect toxic nu adaugă nimic respectului faţă de drapel. Dimpotrivă, aruncă în derizoriu întreaga istorie a tricolorului şi valorile asociate acestuia. PSD şi AUR transformă drapelul într-o adevărată „bazooka” administrativă şi penală îndreptată împotriva minorităţilor, a celor de altă etnie sau confesiune care trăiesc în acelaşi stat şi sunt cetăţeni ai aceleiaşi ţări. Un simbol care trebuie să ne unească este confiscat şi transformat într-o armă de intimidare, excludere şi răfuială politică. Obligaţia ca fiecare municipiu reşedinţă de judeţ să desemneze, într-un termen impus, un spaţiu public numit „Piaţa Tricolorului” reprezintă o ingerinţă brutală în autonomia administraţiilor locale. Puterea centrală nu poate dicta consiliilor locale cum să-şi denumească spaţiile publice şi nici nu le poate ameninţa cu amenzi de zeci de mii de lei dacă refuză să se conformeze”, spune Muraru.

E adaugă că aşa ceva este de neimaginat într-un stat democratic al Uniunii Europene şi este mai apropiat de modelul Belarus: ceremonii dictate de putere, presă obligată să difuzeze propagandă, culte supuse ingerinţei politice şi oficiali ameninţaţi penal dacă nu execută ritualul impus.

„Acest proiect ne arată cum ar arăta o viitoare guvernare PSD–AUR: compromiterea valorilor şi a simbolurilor naţionale, instaurarea treptată a unui regim bazat pe frică, intimidare şi teroare administrativă, restrângerea autonomiei locale şi atacarea libertăţilor fundamentale. O republică a misticismului impus de stat, a falsului patriotism transformat în legionarism şi a unei butaforii naţionaliste totale. Nu va întări respectul pentru simbolurile naţionale, ci va produce compromiterea şi desconsiderarea lor gravă”, precizează Alexandru Muraru.

Un proiect AUR depus în Parlament şi care a trecut deja de Senat în 2023, a fost pus pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor de săptămâna aceasta, fără să aibă raport întocmit de comisiile de specialitate.

Proiectul controversat privind proclamarea Zilei Drapelului Naţional al României introduce amenzi de până la 10.000 lei pentru refuzul unui oficial de a săruta Drapelul Naţional al României şi de 20.000 de lei, pentru instituţiile media care nu acordă spaţiu de emisie de 30 de minute în ziua în care se sărbătoreşte drapelul.

Propunerea legislativă mai impune amenzi de până la 30.000 de lei dacă autorităţile locale nu stabilesc un loc public denumit „Piaţa Tricolorului”, în termen de 45 de zile de la promulgarea legii.

Liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond, a reacţionat la proiectul de lege AUR ajuns pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor, el precizând că UDMR nu va vota un astfel de proiect care prevede sărutarea drapelului la comandă, sub ameninţarea unei amenzi sau funcţionarii, directorii de şcoli şi elevii desemnaţi care ar fi obligaţi să sărute tricolorul românesc, iar posturilor de radio şi televiziune li s-ar impune ce să difuzeze de Ziua Drapelului.

El mai spune că naziştii cereau ca oamenii să-şi dovedească public supunerea faţă de putere prin salutul obligatoriu cu braţul ridicat şi jurământul de loialitate, în perioada comunistă, partidul de stat ne spunea cum să sărbătorim, ce să privim şi când să aplaudăm iar acum s-ar dori readucerea aceleiaşi mentalităţi.

Editor : M.B.