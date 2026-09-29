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Mureșan, atac matinal la Grindeanu: „Dacă vine la guvernare, nu va ezita să dea o nouă ordonanță pro-furt”. Ce spunea cu o zi înainte

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Siegfried Mureșan și Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos/ Elena Covalenco și George Călin
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Premierul desemnat Siegfried Mureșan a lansat marți dimineață, într-un mesaj pe Facebook, un nou atac la adresa lui Sorin Grindeanu și a PSD. Mureșan afirmă că, dacă va veni la guvernare, Grindeanu „nu va ezita să dea o nouă ordonanță pro-furt” și că „PSD nu trebuie să decidă viitorul țării”. Astăzi au loc ultimele audieri ale miniștrilor propuși de Sigfried Mureșan în comisiile parlamentare, iar miercuri este programat votul în plenul Parlamentului, un vot de care „Guvernul Mureșan” nu are cum să treacă fără sprijinul PSD sau AUR. Luni seară, Mureșan declara că va încerca și astăzi să aibă o discușie cu Sorin Grindeanu.

„Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că "bula hashtag s-a dezumflat", făcând referire la sutele de mii de români care au ieșit în stradă în 2017 și 2018 împotriva OUG 13 și pentru apărarea justiției și a statului de drept. Această declarație arată că domnul Grindeanu nu a învățat nimic din perioada respectivă. Arată că dumnealui nu regretă că a dat ordonanța care legaliza corupția în România, regretă doar că a fost trasă la răspundere pentru OUG 13.

Dacă va veni la guvernare, nu va ezita să dea o nouă ordonanță pro-furt și să guverneze împotriva oamenilor dacă știe că oamenii nu vor ieși în stradă și nu vor protesta.

De aceea, acest partid este periculos și de aceea PSD nu trebuie să decidă viitorul țării noastre și al oamenilor cinstiti din țara noastră”, a scris Siegfried Mureșan marți, pe Facebook.

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Pe de altă parte, premierul desemnat declarase luni seară, după prima zi de audieri în comisiile parlamentare, că se bazează pe „în jur la 200 de voturi certe” pentru învestirea Guvernului și că „cheia pentru rezolvarea crizei politice este, într-adevăr la PSD”.

Mureşan a precizat că nu va merge la sediul PSD, dar, la Parlament, este dispus să discute cu Sorin Grindeanu, deşi nu au reuşit să se întâlnească până în prezent.

„Nu aş dori să îi reproşez neapărat domnei sale faptul că nu ne-am văzut, dar o să mai încerc să am şi în cursul zilei de mâine o discuţie cu domnia sa. Voi fi mâine începând cu primele ore ale dimineţii în Parlament şi voi încerca să mai avem încă un contact, să mai avem o discuţie mâine, fiindcă, realmente, cred că PSD-ul are acum o ultimă şansă să convingă oamenii că mai are o fărâmă de pro-europenism şi că nu este complet pierdut pentru forţele pro-europene din România. Chiar cred că oamenii se vor uita cu mare atenţie, miercuri, la votul din plen şi vor ţine minte cum a votat fiecare partid”, a spus Siegfried Mureșan luni seară, la TVR.

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Editor : B.P.

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