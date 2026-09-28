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Video Mureșan, despre telefonul primit de la Nicușor Dan: „S-a mai întâmplat în istoria noastră ca un președinte să iasă și să zică altceva?”

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siegfried muresan profimedia
Siegfried Mureșan. Foto: Profimedia
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Din articol
„Nu am spus că am nevoie de timp să mă gândesc”

Siegfried Mureșan a lămurit luni dimineață, la DigiFM, episodul desemnării sale de către președintele Nicușor Dan și controversa cu timpul de gândire pe care l-ar fi solicitat după ce a fost sunat de Nicușor Dan. Mureșan vorbește despre o neînțelegere și spune că el nu a cerut timp de gândire și că a „știut mereu ce e în mintea” lui.

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„S-a mai întâmplat vreodată în istoria noastră ca un președinte să iasă și să zică altceva decât Desemnez pe cineva și e aici, alături de mine?”, a spus Siegfried Mureșan luni dimineață la DigiFM, întrebat dacă s-a mai întâmplat vreodată ca un premier desemnat să ceară timp de gândire.

El a rememorat evenimentele din ziua în care a fost desemnat pentru funcția de prim-ministru.

„M-a sunat președintele României cu aproximativ jumătate de oră înainte de ora la care era programat să facă anunțul. A fost prima dată când președintele și cu mine discutaserăm despre formarea guvernului. PNL, alături de USR și UDMR mă nominalizaseră cu 84 de zile înainte drept candidat. Pe 17 septembrie președintele mi-a spus că mă va nominaliza, eu am spus foarte bine, mulțumesc, dar aș dori să avem o discuție, să vedem cum organizăm procesul, care sunt următorii pași. Pentru că mi s-a părut atunci, mi se pare și acum că este o chestiune extrem de serioasă și nu voiam în niciun fel ca desemnarea mea să semene cu desemnarea de duminică dimineață, la ora 9 (aluzie la desemnarea neanunțată a lui Adrian Veștea pentru funcția de premier - n.r.). Președintele a spus da, desigur, putem discuta, dar domnia sa pleca în acea zi în misiune oficială în Ucraina și apoi în Statele Unite și mi-a spus că, evident, discutăm la întoarcerea în țară a domniei sale, lucru pe care l-am și făcut”, a povestit Siegfried Mureșan.

„Deci eu n-am avut nevoie nici de timp de răzgândire, nici de gândire, pentru mine a fost foarte clar - și aceasta a fost o mică neînțelegere - că sunt pregătit, că-mi asum această răspundere, dar, de vreme ce președintele mă sunase cu jumătate de oră înainte, a fost necesar să discutăm între noi, să organizăm procesul... eu am știut mereu ce este în mintea mea și știu și acum”, a mai spus el.

„Nu am spus că am nevoie de timp să mă gândesc”

Siegfried Mureșan a confirmat din nou că președintele a făcut desemnarea fără să-i anunțe în prealabil pe președinții de partide care veniseră la consultări la Cotroceni în acea zi.

„La momentul la care președintele m-a sunat, știam că președintele nu-i informase pe președinții celor trei partide care mă susțin (PNL, USR, UDMR - n.r.). Dimineață au avut loc consultări la Palatul Cotroceni, partidele care m-au propus au fost la consultări și președintele României nu a informat acele partide cu privire la desemnarea mea. De altfel, președintele PNL, Ilie Bolojan, a și confirmat public că a fost informat de mine. Evident, eu l-am informat pe președintele partidului meu, că așa este corect.”

Premierul desemnat a întărit din nou că el nu a cerut timp de gândire.

„Eu nu am spus că am nevoie de timp să mă gândesc. Am spus mulțumesc și am spus haideți să vedem cum organizăm acest proces”, a precizat Mureșan

Întrebat de unde a apărut discuția cu timpul de gândire solicitat, Siegfried Mureșan a indicat spre Palatul Cotroceni.

„Asta pe domnul președinte trebuie să-l întrebați, tocmai de aceea, la momentul la care președintele a ieșit și a făcut anunțul la cinci și un sfert, eu am scris într-un minut că accept desemnarea, pentru că pentru mine nu a fost niciodată o chestiune de da sau nu”, a mai spus premierul desemnat.

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Editor : B.P.

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