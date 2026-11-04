Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a declarat miercuri, în direct la Digi24, că rezultatul alegerilor din Statele Unite schimbă modul în care România și Uniunea Europeană trebuie să gestioneze relația cu Washingtonul. Potrivit acestuia, agenda politică a președintelui Donald Trump a fost „invalidată electoral”, iar România trebuie să își consolideze legăturile atât cu administrația americană, cât și cu reprezentanții celor două partide din Congres. Mureșan a avertizat că liderul de la Casa Albă ar putea deveni „și mai impredictibil” în următorii doi ani.

Siegfried Mureșan a subliniat importanța menținerii parteneriatului transatlantic, dar și necesitatea extinderii dialogului politic cu reprezentanții Congresului american.

„În primul rând, parteneriatul cu Statele Unite este astăzi la fel de important cum a fost mereu, atât pentru România, cât și pentru Uniunea Europeană. Trebuie să continuăm să investim în relația transatlantică din punct de vedere al politicii externe, al securității, al schimburilor economice și comerciale”, a declarat europarlamentarul.

Mureșan a insistat că relația dintre Europa și Statele Unite trebuie să rămână fundamentată pe valorile democratice comune.

„Trebuie să construim, să investim în relația transatlantică pe baza valorilor care au făcut din această relație o relație atât de fluctuoasă în ultimii 80 de ani. Să nu uităm de drepturile omului, de democrație, de libertatea presei, de libertate de exprimare. Acestea trebuie să fie baza unei relații transatlantice solide”, a afirmat acesta.

Mureșan: Agenda președintelui Trump a fost invalidată electoral

Referindu-se la rezultatul alegerilor americane, europarlamentarul a susținut că schimbarea majorității din Congres reprezintă un semnal împotriva politicilor promovate de Donald Trump și că România trebuie să se adapteze noii configurații politice de la Washington.

„Însă e clar că după alegerile de ieri unele lucruri s-au schimbat. Președintele este același, majoritatea în Congres este diferită. Agenda președintelui Trump, orice analiză obiectivă ne spune că a fost invalidată electoral. Ca atare, va trebui să lucrăm cu același președinte pentru următorii 2 ani de zile. Va trebui să lucrăm și cu majoritatea din congres, care este diferită”, a explicat Mureșan.

Acesta consideră că autoritățile române trebuie să dezvolte relații politice cu reprezentanții ambelor partide americane și să se pregătească pentru următoarele alegeri prezidențiale.

„Deci e clar că pentru România va trebui să investim mai mult în relația transatlantică, va trebui să avem mai mulți lideri, mai mulți oameni politici care cultivă un dialog bipartizant cu Statele Unite ale Americii și va trebui să ne pregătim de viitor, fiindcă peste 2 ani, Statele Unite vor alege un alt președinte”, a adăugat europarlamentarul.

Ce trebuie să facă România în relația cu Washingtonul

Întrebat cum ar trebui să se raporteze România la noua configurație politică din Statele Unite, Mureșan a subliniat că dialogul cu administrația prezidențială nu mai este suficient.

„Noi va trebui să lucrăm mai mult și cu factorii de decizie din Congres. Nu va mai exista un singur factor de decizie. Pentru prezența militară, pentru acord, pentru sprijinul financiar pentru regiunea noastră, inclusiv pentru Ucraina congresul are un rol important”, a declarat acesta.

Mureșan a insistat asupra necesității unui dialog politic mai amplu, care să includă atât administrația Trump, cât și parlamentari republicani și democrați.

„Ca atare, va trebui să continuăm să lucrăm cu această administrație, care este încă 2 ani de zile în funcție, dar va trebui să investim și în relații bune cu Congresul, cu cele două camere, cu Camera Reprezentanților și cu Senatul, cu parlamentari din ambele partide. Va trebui să investim mai mult în relația transatlantică. Va trebui să avem un dialog mai larg, un singur canal de comunicare, un singur centru de decizie, cum a fost până acum, nu va mai fi în următorii 2 ani”, a explicat europarlamentarul.

Avertisment privind politica lui Trump și războiul taxelor vamale

În ceea ce privește relațiile comerciale dintre Statele Unite și Europa, Siegfried Mureșan a avertizat că Donald Trump ar putea deveni și mai imprevizibil în exercitarea atribuțiilor sale, după rezultatul alegerilor.

„Cred că președintele Trump va deveni, în limita competențelor pe care le are, și mai impredictibil într-o oarecare măsură. De aceea, cred că dialogul cu el și a nu provoca inutil, este un lucru înțelept, este un lucru care trebuie făcut”, a declarat acesta.

„Dar trebuie să și știm că agenda, o anumită agendă politică, a fost invalidată de către oamenii din Statele Unite și trebuie să vedem că războiul început în Iran, care a dus la creșterea prețurilor petrolului și care, evident, a dus la o creștere și a izolaționismului, a îngreunat comerțul internațional, a produs efecte negative”, a afirmat Mureșan.

În acest context, europarlamentarul a pledat pentru consolidarea schimburilor economice și comerciale.

„Ca atare, trebuie să investim în comerț. Cu cât mai multe schimburi comerciale, cu cât mai multă stabilitate în relația economică și comercială dintre România și Statele Unite, dinspre Europa și Statele Unite, cu atât mai bine”, a declarat acesta.

„Diviziuni, izolare, mai puțin comerț, toate aceste lucruri duc la sărăcie. Oamenii în America au simțit aceste lucruri pe propria lor piele și a fost unul dintre motivele principale pentru care oamenii în America au votat așa ieri”, a concluzionat Siegfried Mureșan.

Editor : Ș.A.