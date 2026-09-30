Mureșan, după ce guvernul său a picat în Parlament: „Partidele care au declanșat criza politică au votat pentru prelungirea ei”

Siegfried Mureșan a spus că partidele care au generat criza politică din România au votat pentru prelungirea acesteia, respingând guvernul propus de el, în loc să susțină o soluție de ieșire din impas. El a adăugat că așteaptă decizia și pașii următori ai președintelui Nicușor Dan.

În prima declarație după votul din parlament, el a mulțumit PNL, USR și UDMR pentru „profesionalism, seriozitate și expertiză”.

El a spus că membrii celor trei partide „au finalizat într-un timp foarte scurt un program de guvernare concret, un program de guvernare reformator, un program de guvernare pentru o Românie modernă, puternică, prosperă, democrată și sigură. ”

„Astăzi, în Parlamentul României, noi am venit cu o soluție pentru încheierea crizei politice și am văzut că partidele care au declanșat criza politică au votat astăzi pentru prelungirea crizei politice. Așteptăm să vedem din partea Președintelui României care sunt următorii pași. Noi, evident, vom continua să milităm pentru toate reformele pe care oamenii le așteaptă și, în acest ultim an, oamenii au dus greul stabilizării țării și vom lupta pentru ca eforturile făcute de oameni în acest an să nu fie în zadar”, a adăugat Mureșan.

Editor : M.B.