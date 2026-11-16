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Mureșan, după întâlnirea cu Maia Sandu: UE trebuie să pregătească noi fonduri pentru Republica Moldova de la 1 ianuarie 2028

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Siegfried Mureșan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
Mureşan cere fonduri europene pentru Republica Moldova în bugetul UE 2028-2034

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan a precizat că Uniunea Europeană trebuie să pregătească un nou instrument de sprijin financiar pentru Republica Moldova, care să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2028, după încheierea actualului Plan de creştere, în valoare de 1,9 miliarde de euro.

Anunţul a fost făcut într-o postare publicată pe Facebook, după ce eurodeputatul a primit-o luni, la Parlamentul European, pe preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Discuţiile au vizat progresele înregistrate de ţara vecină în procesul de aderare la Uniunea Europeană şi sprijinul financiar necesar pentru continuarea reformelor.

Siegfried Mureşan a felicitat autorităţile de la Chişinău pentru rezultatele obţinute atât în negocierile de aderare, cât şi în implementarea Planului de creştere de 1,9 miliarde de euro, pe care l-a descris drept „cel mai mare pachet de sprijin european din istoria Republicii Moldova”.

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„Republica Moldova merge cu paşi hotărâţi spre Uniunea Europeană, cu un obiectiv ambiţios: să finalizeze negocierile de aderare până la începutul lui 2028”, a transmis europarlamentarul.

Mureşan cere fonduri europene pentru Republica Moldova în bugetul UE 2028-2034

Eurodeputatul consideră că Uniunea Europeană trebuie să pregătească din timp următorul mecanism de finanţare pentru Republica Moldova, astfel încât sprijinul financiar să continue şi după încheierea actualului Plan de creştere, care acoperă perioada 2025-2027.

„Noi, Uniunea Europeană, trebuie să răspundem cu aceeaşi hotărâre. De aceea, trebuie să pregătim deja următorul instrument de sprijin financiar pentru creşterea nivelului de trai şi apropierea Republicii Moldova de standardele europene, înainte de aderare. Cum Planul de creştere acoperă perioada 2025-2027, trebuie să avem un nou instrument pregătit de la 1 ianuarie 2028”, a explicat Siegfried Mureşan.

În acest context, europarlamentarul susţine că viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034 trebuie să prevadă resurse suficiente pentru acordarea fondurilor de preaderare Republicii Moldova.

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Acesta a amintit că şi România a beneficiat de astfel de finanţări înainte de aderarea la Uniunea Europeană.

„Tocmai de aceea, este atât de important să avem, în viitorul buget multianual al UE pentru 2028-2034, suficiente resurse pentru a oferi Republicii Moldova fonduri de preaderare, aşa cum a avut şi România înainte de a adera”, a afirmat eurodeputatul PNL.

Siegfried Mureşan a precizat că, în calitate de negociator-şef al Parlamentului European pentru viitorul buget multianual al Uniunii Europene, îşi propune să convingă statele membre să aloce fonduri suficiente pentru Republica Moldova.

„Obiectivul meu este să conving statele membre să alocăm suficiente resurse pentru Republica Moldova în viitorul buget”, a subliniat acesta.

În final, europarlamentarul a evidenţiat importanţa sprijinului european pentru Chişinău, atât din perspectiva relaţiei bilaterale cu România, cât şi pentru întreaga Uniune Europeană.

„A sprijini cât mai mult Republica Moldova este bine pentru România şi este important pentru toată Uniunea Europeană”, a conchis Siegfried Mureşan.

Editor : A.P.

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