Mureșan exclude dialogul cu AUR și așteaptă ca PSD să decidă dacă susține un guvern pro-european sau consolidează parteneriatul cu AUR

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a afirmat că pentru PSD urmează momentul adevărului, iar social-democraţii vor stabili dacă doresc să susţină un guvern pro-european sau îşi consolidează parteneriatul cu AUR. Mureşan a menţionat că este firesc să existe deschidere pentru un dialog cu PSD. De asemenea, premierul desemnat a declarat că nu va avea un dialog cu AUR.

Siegfried Mureşan a anunţat, luni, la RFI România, care sunt partidele cu care va avea discuţii după PNL, USR şi UDMR.

„După aceste trei grupuri, m-aş bucura să avem cât de curând o discuţie cu grupul minorităţilor naţionale şi apoi urmează momentul adevărului pentru PSD. Să vedem dacă PSD chiar doreşte să susţină un guvern pro-european şi să vedem dacă îşi consolidează parteneriatul cu AUR. Toată lumea ştie că eu nu sunt PSD-ist, dar voi fi deschis dialogului şi tot ce ţine de mine pentru a înlesni formarea unui guvern şi trecerea acestui guvern voi face. De aceea, la un dialog cu Partidul Social Democrat cred că este firesc să fim deschişi. Dar trebuie să înţelegem dacă dintre ei există o disponibilitate reală la dialog sau dacă doar sunt în căutarea unor pretexte pentru a vota împotriva acestui guvern”, a declarat premierul desemnat.

PSD decide luni cum va vota la învestirea Guvernului condus de Siegfried Mureşan, curentul majoritar în partid fiind acela de a nu-l susţine.

Fără dialog cu AUR

Siegfried Mureşan a fost întrebat dacă va avea dialog cu cei de la AUR.

„Nu vom avea un dialog cu AUR, în sensul în care să discutăm, în sensul în care să ne alterăm programul de guvernare ca urmare a unor solicitări făcute de ei. Nu ştim, evident, cum va vota fiecare parlamentar AUR. Nu putem controla parlamentarii, de altfel, de la niciun alt partid, dar nici de la partidele noastre. Votul este liber. Parlamentarii votează conform propriei conştiinţe. Deci nu am cum să controlez parlamentarii AUR. Nu voi şti cum a votat fiecare parlamentar AUR. Dar ce pot spune foarte clar şi ce vă pot promite este că nu vom altera programul de guvernare, caracterul responsabil, reformator, pro-european real al acestui guvern, ca urmare a solicitărilor unor partide", a transmis Siegfried Mureşan.

Guvernul Mureșan va avea miniștri din PNL, USR și UDMR

Siegfried Mureşan a fost întrebat și cine va face parte din cabinetul său.

„Voi anunţa toţi membrii cabinetului la un moment dat. Nu voi anunţa înainte câte un ministru sau alt ministru. Nu voi face cum au făcut alţi prim-miniştri desemnaţi să anunţe câte un ministru la televizor şi apoi să-l schimbe tot în direct la televizor. Ordinea este următoarea: întâi finalizăm programul de guvernare. După ce vedem ce ne propunem în fiecare domeniu, vom identifica persoanele cele mai potrivite pentru a duce acele politici la implementare.”, a declarat Siegfried Mureşan.

El a precizat că nu formează acest guvern pentru a da de lucru unor persoane.

„Eu nu formez acest guvern pentru a da de lucru unor persoane, ci formez acest guvern pentru a face lucruri bune pentru România. Întâi trebuie să decidem cu cele trei partide care mă susţin care este varianta finală a programului de guvernare şi apoi vom lua cei mai buni cei mai competenţi colegi care să implementeze acest guvern”, a mai afirmat premierul desemnat.

Mureşan a subliniat că cei mai mulţi dintre miniştiii săi vor fi membri PNL, USR şi UDMR.

„Am avut două experienţe bune cu colegi tehnocraţi. Acum va trebui să vedem împreună cu cele trei partide dacă vor merge pe colegi din cadrul celor trei partide sau dacă vom invita cum a făcut şi premierul Bolojan, şi colegi din afară. Dar ce vă pot spune este cu certitudine marea parte a miniştrilor vor fi membri ai celor trei partide. Va fi un guvern minoritar PNL-USR-UDMR pe o agenda reformatoare şi cu aceste trei partide asumându-şi răspunderea guvernării şi fiind prezente în cabinetul de miniştri”, a afirmat Mureşan.

Ce va face dacă nu va reuși să strângă o majoritate

Mureşan a amai spus că va merge la votul din Parlament, indiferent dacă va avea sau nuvo majoritate şi a explicat că preşedintele României a făcut această desemnare, aşa că este firesc să trateze la modul cel mai serios acest demers.

„La modul cel mai direct posibil, evident merg la vot, în primul rând din răspundere faţă de Constituţie, faţă de legile României. Preşedintele României m-a desemnat. Ca atare, este firesc să tratăm la modul cel mai serios acest demers, această nominalizare. Vom merge la votul din Parlament”, a afirmat premierul desemnat.

El a explicat şi care sunt motivele pentru care va merge la votul din Parlament.

„Vom merge în primul rând pentru că aşa este corect şi pentru că nu avem voie să ne jucăm cu afacerile statului. Dacă sunt desemnat este firesc să merg la vot. Acesta este primul motiv. Cel de-a doilea motiv, pentru a prezenta oamenilor exact agenda reformatoare, pentru ca oamenii să ştie ce propunem pentru România şi pentru ca oamenii să ştie exact cum votează grupurile parlamentare şi pentru ca partidele să trebuiască să se poziţioneze inclusiv în ceea ce priveşte PSD-ul. Oamenii vor avea ocazia să vadă dacă PSD-ul susţine un guvern pro-european sau dacă este în opoziţie împreună cu AUR”, a mai declarat Siegfried Mureşan.

Decretul de desemnare a sa pentru postul de prim-ministru a fost semnat luni de președintele Nicușor Dan.

Editor : B.E.