„Mykonos-Nordis”, comisie de anchetă în Parlament. Cine a finanțat zborurile private și ce interese au avut

USR și PNL vor să afle cine a plătit zborurile private către Mykonos și Nisa și ce interese au avut cei care au finanțat deplasările. Deputatul Alexandru Dimitriu și parlamentarul liberal Ionel Bogdan au susținut că viitoarea comisie „Mykonos-Nordis” trebuie să urmărească traseul banilor și să verifice dacă politicienii și magistrații care au beneficiat de aceste călătorii au primit beneficii din partea unor oameni de afaceri.

Deputatul USR Alexandru Dimitriu și deputatul PNL Ionel Bogdan susțin că parlamentarii trebuie să afle cine a plătit transportul, cazarea, mesele și celelalte beneficii de care au avut parte participanții la deplasări, conform unui comunicat de presă al USR. Inițiatorii vor, de asemenea, să verifice dacă au existat interese sau obligații care ar putea decurge din aceste beneficii.

„S-a întors PSD din aceste zboruri cu cutii de pantofi? Erau pantofi Loro Piana? Sunt întrebări importante și românii au dreptul să știe cine plătește luxul celor care iau decizii în numele lor. Cine achită avionul privat? Cine plătește hotelul și mesele? Și ce interese are cel care scoate banii?”, a declarat Alexandru Dimitriu.

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Ce ar urma să verifice comisia

Potrivit proiectului, ancheta ar urma să stabilească împrejurările în care au fost organizate deplasările către Mykonos și Nisa, dar și zborurile Nordis, precum și criteriile după care au fost aleși participanții.

Un capitol important îl reprezintă banii. Comisia ar urma să urmărească plata transportului, cazării, meselor, transferurilor și a altor servicii, inclusiv pentru eventualii însoțitori. Vor fi verificate și eventualele plăți prin intermediari, sponsorizări, decontări, rambursări sau compensări.

Inițiatorii vor să afle și dacă deplasările au avut un scop oficial, economic sau instituțional și dacă participanții au avut mandate de reprezentare ori întâlniri programate.

„Dacă ni se spune că au fost deplasări de reprezentare sau întâlniri economice, trebuie să existe documente: cine a dat mandatul, cu cine s-au întâlnit participanții și ce rezultate au obținut. Iar dacă deplasările au fost private, trebuie clarificat cine le-a finanțat și în ce condiții”, a spus Dimitriu.

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Diferența față de ancheta din Senat

Demersul din Camera Deputaților vine după ce o comisie din Senat a început să verifice cazul judecătorului CCR Cristian Deliorga și deplasarea acestuia la Mykonos. Potrivit USR și PNL, comisia propusă în Camera Deputaților ar avea un mandat mai larg, urmând să analizeze atât deplasările recente către Mykonos și Nisa, cât și controversatele zboruri Nordis.

În cazul zborurilor recente, printre pasageri s-au aflat Cristian Deliorga, judecător al CCR, Marius Cătălin Croitoru, președintele Tribunalului Constanța, foști și actuali politicieni, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai unor instituții publice. Printre pasageri s-a numărat și omul de afaceri Gruia Stoica, condamnat definitiv pentru trafic de influență.

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Comisia poate propune schimbări legislative

Proiectul USR-PNL prevede o comisie formată din 25 de deputați. Aceasta ar urma să analizeze inclusiv dacă există lacune legislative privind finanțarea călătoriilor, declararea beneficiilor și prevenirea conflictelor de interese.

Pe baza concluziilor, comisia ar putea propune modificări legislative și administrative sau sesizarea autorităților competente, dacă documentele obținute indică eventuale încălcări.

„Prestigiul unei funcții publice nu poate servi drept paravan pentru beneficii a căror proveniență rămâne neclară”, a subliniat Alexandru Dimitriu.

Deputatul USR le cere celorlalte grupuri parlamentare să susțină ancheta și afirmă că Parlamentul trebuie să clarifice relațiile dintre politicieni, magistrați și oamenii de afaceri care au participat la aceste deplasări.

„Parlamentul trebuie să clarifice aceste situații și să aducă răspunsurile în fața cetățenilor”, a conchis Dimitriu.

Editor : Ana Petrescu