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Naumescu, după ce România a cerut menținerea fondurilor pentru agricultură în bugetul UE: Urmează negocieri dure. Care sunt riscurile

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steag drapel nato si ue uniunea europeana
Foto: Profimedia
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Consilierul prezidenţial Valentin Naumescu avertizează, sâmbătă, că vor urma negocieri dure şi complicate în cadrul Uniunii Europene pentru că unele state, inclusiv România, solicită păstrarea finanţării Politicii de coeziune şi a Politicii agricole comune în noul Cadru Financiar Multianual 2028-2034, în timp ce Germania şi alte cinci ţări vor reducerea acestor fonduri. „Riscurile de a avea o discontinuitate a finanţării europene la 1 ianuarie 2028 pot fi destul de mari, dacă nu se va conveni asupra noului Cadru Financiar Multianual până la sfârşitul anului în curs, astfel încât în 2027 să poată fi adoptată legislaţia de aplicare şi finalizate pregătirile tehnice pentru intrarea în vigoare a noii finanţări”, avertizează Naumescu.

„Preşedintele României şi Preşedinta Consiliului de Miniştri al Italiei au co-inițiat şi coordonat redactarea şi trimiterea unei scrisori din partea celor 17 state membre ale Grupului Prietenii Coeziunii, către Preşedinţia irlandeză a Consiliului UE (şeful guvernului Republicii Irlanda), prin care se solicită păstrarea finanţării politicii de COEZIUNE şi a politicii AGRICOLE comune în noul cadru financiar multianual 2028-2034”, a scris, sâmbătă, pe Facebook, consilierul prezidenţial Valentin Naumescu.

Potrivit acestuia, peste câteva zile, înaintea Consiliului European din 15-16 octombrie, Preşedinţia irlandeză urmează să anunţe un cadru de negociere revizuit, după cel cipriot din primul semestru.

„Nu este un secret că un alt grup, de 6 state (Germania şi „frugalii”), doreşte o reducere a proiectului iniţial al Comisiei Europene din vara anului trecut «cu sute de miliarde de Euro». Evident, ca întotdeauna în cadrul UE, vor urma negocieri dure şi complicate, întinse pe cel puţin trei Consilii Europene planificate până în decembrie, la capătul cărora se speră obţinerea unui acord al celor 27 lideri din EUCO, bazat pe un compromis rezonabil şi acceptabil”, a mai transmis Naumescu.

Potrivit acestuia, „riscurile de a avea o discontinuitate a finanţării europene la 1 ianuarie 2028 pot fi destul de mari, dacă nu se va conveni asupra noului CFM până la sfârşitul anului în curs, astfel încât în 2027 să poată fi adoptată legislaţia de aplicare şi finalizate pregătirile tehnice pentru intrarea în vigoare a noii finanţări”.

„În plus, 2027 este un an electoral important în UE, în care vor avea loc alegeri inclusiv în patru state cu economii mari: Franţa, Italia, Spania (dacă nu vor fi mai repede, aşa cum se speculează de ieri) şi Polonia, motiv pentru care se afirmă că, în absenţa unui compromis în decembrie 2026, următoarea «fereastră de oportunitate» ar putea apărea abia în toamna lui 2027”, a adăugat consilierul prezidenţial.

Potrivit lui Naumescu, Grupul Prietenii Coeziunii va avea o nouă întâlnire informală de coordonare înaintea Consiliului European din 15-16 octombrie.

Şaptesprezece guverne ale UE, între care şi România, au avertizat public faţă de reducerile fondurilor destinate agriculturii şi plăţilor regionale în cadrul viitorului buget pe şapte ani, criticând astfel poziţia Germaniei în cadrul negocierilor, scrie Politico.

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni şi preşedintele român Nicuşor Dan au coordonat iniţiativa şi vor găzdui o reuniune informală a acestor ţări în marja următorului Consiliu European, care va avea loc pe 15 şi 16 octombrie.

Cadrul financiar multianual (CFM) finanţează totul, de la subvenţiile pentru agricultori până la ajutorul pentru dezvoltare, şi se numără printre cele mai dificile negocieri de la Bruxelles.

În 2025, Comisia Europeană a propus un buget de aproape 2 trilioane de euro pentru perioada 2028-2034 şi a redirecţionat sute de miliarde de la agricultură şi plăţile regionale, cunoscute sub denumirea de politica de coeziune, către noi priorităţi, precum apărarea şi competitivitatea.

Aşa-numitul grup „Prietenii Coeziunii” a avertizat că reducerile suplimentare în domeniul agriculturii şi al coeziunii ”nu ar face decât să slăbească [bugetul] şi ar risca să submineze sprijinul public pentru proiectul european”.

Guvernele UE se grăbesc să ajungă la un acord final între ele până la sfârşitul anului, înainte ca alegerile naţionale din Franţa, Polonia şi Italia să ameninţe să deraieze negocierile.

Una dintre cele mai sensibile chestiuni se referă la introducerea unor noi taxe la nivelul UE, cunoscute sub denumirea de „resurse proprii”, pentru finanţarea bugetului. Comisia a propus cinci noi taxe care se estimează că vor genera 66 de miliarde de euro pe an.

Pachetul fiscal este susţinut cu tărie de Franţa, dar propunerile individuale au fost contestate de mai multe guverne naţionale care se tem că vor fi afectate în mod disproporţionat de aceste taxe.

Cele 17 ţări au menţionat în scrisoare că noile resurse proprii „ar trebui să fie autentice, echitabile, simple şi neregresive”.

Pentru a-şi crea o marjă de manevră mai mare, acestea au reînnoit, de asemenea, apelurile de amânare a rambursărilor datoriei acumulate în urma pandemiei de Covid-19, care se estimează că va costa 25 de miliarde de euro pe an, şi s-au opus reducerilor bugetare acordate ţărilor mai bogate, cunoscute sub denumirea de „rabaturi”.

Editor : Bogdan Enache

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