Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a vorbit în exclusivitate la Digi24, despre situația economică în perioada de criză politică pe care o traversează România, și care va culmina cu moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan. „Prin prisma acestor turbulențe, trebuie să facem față unor dobânzi în creștere și a unor presiuni pe curs, e foarte greu de spus unde vor duce în următoarele zile”, a spus ministrul, care a subliniat că analizele agențiilor de rating și ale investitorilor nu arată deloc bine. Nazare a atras atenția că „cel mai grav lucru care se poate întâmpla este acest semnal că România își schimbă traiectoria economică, își schimbă atitudinea legată de traiectoria asumată deja și exact acest lucru trebuie să-l evităm”.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor a spus la Digi24 că „din punct de vedere financiar avem foarte multe indicii că situația economică a României a cunoscut, cel puțin în aceste ultime luni, niște îmbunătățiri importante, dacă ne uităm la deficitul înregistrat la sfârșitul anului trecut, care bineînțeles s-a situat sub ținta pe care am avut-o de 8,4 și la evoluția deficitului de cont curent despre care tindem să vorbim mai puțin, dar este cel puțin la fel de important”.

„Turbulențele politice induc creșteri de dobânzi”

„În 2024 acesta a crescut cu 34,4%, iar în 2025 acesta a crescut doar cu 3,4%, deci deficitul de cont curent se îmbunătățește, și de asemenea deficitul balanței comerciale de bunuri, care dacă în 2024 creștea cu 14%, această creștere a încetinit în 2025, fiind doar de 1,4%. Iar pe fondul acestor acestor evoluții, mai avem și o creștere a investițiilor străine în 2025 care a urcat la 8,1 miliarde. Deci creșterea este importantă și prin prisma atragerii de investiții străine, sunt semnale pozitive”, a precizat ministrul Finanțelor.

„Asta nu înseamnă că suntem într-o situație care să ne bucure astăzi, pentru că turbulențele de pe piață, de presiune asupra cursului, și turbulențele politice care induc creșteri de dobânzi, creșterile de dobânzi la titluri de stat, evident, nu sunt pozitive, dar este păcat, ne îndreptăm în direcția bună”, a adăugat Nazare.

„Analizele agențiilor de rating și ale investitorilor nu arată deloc bine”

„Astăzi, prin prisma acestor turbulențe, trebuie să facem față unor dobânzi în creștere și unor presiuni pe curs, care e foarte greu de spus unde vor duce în următoarele zile. Evident, Banca Națională face tot posibilul să țină lucrurile sub control. Dar în același timp, toate veștile și perspectivele, comentariile în ochii și în analizele agențiilor de rating și ale investitorilor nu arată deloc bine.

Există îngrijorări. Eu am discutat în ultimele săptămâni pe larg cu agențiile de rating și am încercat să le transmit un mesaj care să calmeze lucrurile, care să transmită că direcția noastră de ajustare fiscal-bugetară va continua, că angajamentele luate în privința PNRR vor continua, și că acest lucru este demonstrabil faptic”, a punctat ministrul.

Vom accelera foarte mult plățile prin împrumuturi din trezorerie pe care autoritățile locale le vor putea contracta.

În legătură cu dobânzile, Alexandru Nazare a spus că odată cu începutul războiului din Iran a fost un salt important pe toate maturitățile, dar „peste acest salt important, evident, au intervenit turbulențele politice, ceea ce au acutizat și mai mult lucrurile. Astăzi ne-am împrumutat la 5 ani cu 7%, iar dobânzile la 10 ani sunt 7,3 - 7,4%, mult schimbat față de februarie, unde eram la 6,2 - 6,3%.

„Nu e doar un cost financiar, e un cost și de întârziere a investițiilor”

„Sunt costuri complexe. Deci, nu e doar un cost financiar, e un cost și de întârziere a proiectelor, a investițiilor, e un cost mult mai larg decât un simplu cost financiar. Există și un cost financiar, dar cel mai grav lucru care se poate întâmpla este acest semnal că România își schimbă traiectoria economică, își schimbă atitudinea legată de traiectoria asumată deja și exact acest lucru trebuie să-l evităm”, a conchis Alexandru Nazare.

