Live TV

Exclusiv Nazare, avertisment privind criza politică: „Analizele agențiilor de rating nu arată deloc bine”

Data actualizării: Data publicării:
alexandru nazare face declaratii
Alexandru Nazare. Foto: Facebook
Din articol
„Turbulențele politice induc creșteri de dobânzi” „Analizele agențiilor de rating și ale investitorilor nu arată deloc bine” „Nu e doar un cost financiar, e un cost și de întârziere a investițiilor”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a vorbit în exclusivitate la Digi24, despre situația economică în perioada de criză politică pe care o traversează România, și care va culmina cu moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan. „Prin prisma acestor turbulențe, trebuie să facem față unor dobânzi în creștere și a unor presiuni pe curs, e foarte greu de spus unde vor duce în următoarele zile”, a spus ministrul, care a subliniat că analizele agențiilor de rating și ale investitorilor nu arată deloc bine. Nazare a atras atenția că „cel mai grav lucru care se poate întâmpla este acest semnal că România își schimbă traiectoria economică, își schimbă atitudinea legată de traiectoria asumată deja și exact acest lucru trebuie să-l evităm”.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor a spus la Digi24 că „din punct de vedere financiar avem foarte multe indicii că situația economică a României a cunoscut, cel puțin în aceste ultime luni, niște îmbunătățiri importante, dacă ne uităm la deficitul înregistrat la sfârșitul anului trecut, care bineînțeles s-a situat sub ținta pe care am avut-o de 8,4 și la evoluția deficitului de cont curent despre care tindem să vorbim mai puțin, dar este cel puțin la fel de important”.

„Turbulențele politice induc creșteri de dobânzi”

„În 2024 acesta a crescut cu 34,4%, iar în 2025 acesta a crescut doar cu 3,4%, deci deficitul de cont curent se îmbunătățește, și de asemenea deficitul balanței comerciale de bunuri, care dacă în 2024 creștea cu 14%, această creștere a încetinit în 2025, fiind doar de 1,4%. Iar pe fondul acestor acestor evoluții, mai avem și o creștere a investițiilor străine în 2025 care a urcat la 8,1 miliarde. Deci creșterea este importantă și prin prisma atragerii de investiții străine, sunt semnale pozitive”, a precizat ministrul Finanțelor.

„Asta nu înseamnă că suntem într-o situație care să ne bucure astăzi, pentru că turbulențele de pe piață, de presiune asupra cursului, și turbulențele politice care induc creșteri de dobânzi, creșterile de dobânzi la titluri de stat, evident, nu sunt pozitive, dar este păcat, ne îndreptăm în direcția bună”, a adăugat Nazare.

„Analizele agențiilor de rating și ale investitorilor nu arată deloc bine”

„Astăzi, prin prisma acestor turbulențe, trebuie să facem față unor dobânzi în creștere și unor presiuni pe curs, care e foarte greu de spus unde vor duce în următoarele zile. Evident, Banca Națională face tot posibilul să țină lucrurile sub control. Dar în același timp, toate veștile și perspectivele, comentariile în ochii și în analizele agențiilor de rating și ale investitorilor nu arată deloc bine.

Există îngrijorări. Eu am discutat în ultimele săptămâni pe larg cu agențiile de rating și am încercat să le transmit un mesaj care să calmeze lucrurile, care să transmită că direcția noastră de ajustare fiscal-bugetară va continua, că angajamentele luate în privința PNRR vor continua, și că acest lucru este demonstrabil faptic”, a punctat ministrul.

Vom accelera foarte mult plățile prin împrumuturi din trezorerie pe care autoritățile locale le vor putea contracta.

În legătură cu dobânzile, Alexandru Nazare a spus că odată cu începutul războiului din Iran a fost un salt important pe toate maturitățile, dar „peste acest salt important, evident, au intervenit turbulențele politice, ceea ce au acutizat și mai mult lucrurile. Astăzi ne-am împrumutat la 5 ani cu 7%, iar dobânzile la 10 ani sunt 7,3 - 7,4%, mult schimbat față de februarie, unde eram la 6,2 - 6,3%.

„Nu e doar un cost financiar, e un cost și de întârziere a investițiilor”

„Sunt costuri complexe. Deci, nu e doar un cost financiar, e un cost și de întârziere a proiectelor, a investițiilor, e un cost mult mai larg decât un simplu cost financiar. Există și un cost financiar, dar cel mai grav lucru care se poate întâmpla este acest semnal că România își schimbă traiectoria economică, își schimbă atitudinea legată de traiectoria asumată deja și exact acest lucru trebuie să-l evităm”, a conchis Alexandru Nazare.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Moșii de vară 2026. Foto Getty Images
1
Moșii de vară 2026: Când sunt pomeniți cei adormiți și ce alimente se împart în Sâmbăta...
Petrolier
2
O țară care se află, tehnic, în război cu Rusia încă din cel de-al Doilea Război Mondial...
Abbas Araghchi
3
Iranul a informat oficialii europeni cu privire la planurile de pace. Răspunsul dat de...
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
4
Primii parlamentari din Opoziție care anunță că nu vor vota moțiunea de cenzură PSD-AUR...
insigna cu sigla pot
5
Avertisment lansat de o deputată ex-POT înainte de votul moțiunii: „Asta e întrebarea pe...
Nicușor Dan, în fața unei decizii pe care România a mai luat-o doar de 7 ori în istorie: ”Ne gândim la asta”
Digi Sport
Nicușor Dan, în fața unei decizii pe care România a mai luat-o doar de 7 ori în istorie: ”Ne gândim la asta”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
alexandru nazare
Apelul ministrului de Finanțe înaintea moțiunii de cenzură PSD-AUR: „România nu își permite pași înapoi”
Ionut Dumitru.
Ionuț Dumitru, despre listarea companiilor de stat: E mai bine să deții 85% dintr-o companie profitabilă decât 100% din una cu pierderi
Dmitri Peskov
Scuza găsită de Kremlin pentru a justifica scăderea economiei din cauza războiului și a sancțiunilor
Steaguri EVER
Acționarii EVERGENT Investments au aprobat în Adunările generale toate propunerile Consiliului de administrație
Donald Trump en interview pour le magazine "60 Minutes"
Trump a decis să prelungească blocada în Iran. Este mulțumit că subminează economia și împinge Teheranul la negocieri (WSJ)
Recomandările redacţiei
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
S-au complicat calculele moțiunii de cenzură: unii aleși nu mai...
dan dungaciu 2
Dan Dungaciu, despre nominalizarea unui premier din partea AUR: „Noi...
Vicepremierul Oana Gheorghiu.
Oana Gheorghiu dezvăluie ce i-au răspuns aleșii PSD la e-mailul...
Screenshot 2025-12-13 232740
Nicușor Dan, întrebat dacă îl nominalizează pe Călin Georgescu pentru...
Ultimele știri
Rezervele valutare ale BNR au scăzut cu peste două miliarde de euro într-o lună. Pe ce s-au cheltuit banii
Proiectul care interzice vânzarea activelor statului până în 2027 a fost adoptat de Senat
Care sunt trupele de elită ale SUA care vor părăsi în curând Germania. România, Polonia sau SUA, ca posibil loc de găzduire
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum ne influențează Mercur în Taur. Patru zodii obțin răspunsurile pe care le așteptau
Cancan
Vedeta TV a murit din cauza unei supradoze. A fost găsită fără suflare într-un centru social 😲
Fanatik.ro
A murit Beatrice, tânăra mămică pentru care s-au mobilizat românii în ultimele luni: „S-a stins cu 10 minute...
editiadedimineata.ro
Libertatea presei, la cel mai scăzut nivel din ultimii 25 de ani
Fanatik.ro
Mihai Rotaru, explozie de bucurie la golul victoriei din Universitatea Craiova – Dinamo! Faza l-a făcut să...
Adevărul
Panică la Moscova: o dronă ucraineană de atac a căzut la mică distanță de Kremlin
Playtech
Ce salariu ia Maia Sandu ca preşedinte al Moldovei. Comparaţie cu Nicuşor Dan
Digi FM
"Ieftin, kitsch, vulgar". Serena Williams, aspru criticată pentru o ținută ce s-a vrut elegantă, dar a lăsat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO La 21 de ani, i-a făcut să exclame: ”Cea mai frumoasă din lume”
Pro FM
Alina Sorescu, adevărul despre relația cu Alexandru Ciucu după divorț: „Povestea nu o să se termine niciodată”
Film Now
Cameron Diaz a devenit mamă a treia oară, în mare secret. Numele inedit ales de actriță și de soțul muzician...
Adevarul
Rușii se apropie de un oraș din centura fortificată a Ucrainei
Newsweek
Punctaje la pensie crescute cu 50% pentru o categorie de pensionari. Instanța: Pensionarul a făcut dovada
Digi FM
La 21 de ani are deja trei copii, dar în loc de aprecieri primește critici: “Oamenii ne privesc de sus”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul de alcool și legătura directă cu îmbătrânirea. Cum îți afectează ADN-ul fiecare pahar băut
Digi Animal World
Reacția unei cățelușe care descoperă pentru prima dată ploaia. A topit inimile tuturor
Film Now
Carys Zeta Douglas calcă pe urmele părinților ei celebri. Anunțul făcut de tânăra de 23 de ani la doar câteva...
UTV
Un oraș din Italia îi obligă pe stăpânii de câini să curețe urina animalelor. Ce amenzi riscă cei care nu...